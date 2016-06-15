لزوم تردد زائران اتباع بیگانه در اربعین از مرز «چیلات» دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین کلانتری در نشست ستاد اربعین استان که با حضور مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با مانع تراشی سعودی ها برای حضور حجاج ایرانی در آیین حج تمتع، برگزاری کنگره اربعین حسینی (ع) امسال با شکوه و گسترده تر از سال های گذشته برگزار می شود.

وی افزود: حضور میلیونی زائران اربعین حسینی (ع) در کربلای معلی پیام رسای انقلاب اسلامی را برای جهانیان بازگو می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با تاکید بر لزوم تلاش برای مهیا سازی امکان میزبانی مناسب میلیونها زائر اربعین حسینی، گفت: پارسال اقدام های خوبی در حوزه های راه، آب، برق و روشنایی جاده، تاسیسات زیر بنایی و افزایش امکانات پایانه مرزی مهران انجام شد اما باز هم اقدامات زیادی وجود دارد که باید انجام شود.

وی با اشاره به مشکلات سال گذشته در خصوص ایجاد پارکینگ ها در ورودی شهر مهران گفت: باید پارکینگ های بخش خصوصی شناسنامه دار شوند و در این خصوص با درخواست مجوز، رعایت موارد قانونی را رعایت کنند.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی محور مهران - ایلام هنگام بازگشت زائران به کشور در مرز مهران افزود: اگر چه مشکل اصلی در این خصوص عرض کم جاده است اما می توان با حداقل امکانات تلاش کرد تا اتفاق های سال گذشته در این خصوص تکرار نشود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام یکی دیگر از مشکلات اربعین سال گذشته را حضور اتباع بیگانه در مرز مهران بیان کرد و افزود: در این خصوص پیشنهاد می شود در صورت موافقت مسئولان کشوری و با توجه به ظرفیت مرز چیلات در دهلران تردد زائران اتباع بیگانه از این مرز صورت گیرد.

کلانتری اضافه کرد: به طور قطع با حداقل امکانات و با استفاده از وضع موجود می توان مشکلات اربعین سال گذشته را به حداقل رساند و این مهم همکاری همگان را می طلبد تا زائران امام حسین(ع) در کمال آرامش، امنیت و توام با رفاه از مرز بین المللی مهران به کشور عراق مشرف شوند.