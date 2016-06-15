تحقق اقتصاد مقاومتی روزنه آسیب پذیری کشور را برای همیشه خواهد بست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی صبح چهارشنبه در دومین گردهمایی دبیران اقامه نماز ادارات و دستگاه های دولتی استان همدان با بیان اینکه در ماه خرداد قرار داریم و در این ماه شاهد رویدادهای تلخ و شیرینی بزرگی بودیم، عنوان کرد: از تلخ ترین رخدادهای این ماه ارتحال امام خمینی(ره) و از جمله شیرین ترین آن حماسه ۲۴ خرداد بود که مردم به سخنان رهبری لبیک گفته و انتخاباتی با ۷۳ درصد مشارکت رقم زدند که در جهان بی سابقه است.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه همگانی است و امسال که سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و رهبری تکلیفی بر دوش تمام مسئولان گذاشتند باید بیشتر به این امر توجه کرد، افزود: عمده تکلیف پرداختن به این مسئولیت است و کسی نمی تواند بگوید من مومن و انقلابی هستم اما در حوزه های دیگر کار نکند و بگوید اقتصاد مقاومتی کار فردی دیگر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان با بیان اینکه هیچ حکومتی بعد از حکومت حضرت علی (ع) قابل دفاع نیست، بیان کرد: امروز ماموریت جمهوری اسلامی ایران حاکمیت بخشیدن به اسلام ناب محمدی است.

قیاسی با بیان اینکه وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید استکبار به دنبال این بود که انقلاب را در نطفه خفه کند زیرا ماموریت ما تنها نجات مسلمانان نیست بلکه نجات و سعادت بشریت است، عنوان کرد: اسلام به دنبال نجات بشریت است اما استکبار دنبال این بود که چراغ هدایت را خاموش کند.

وی با بیان اینکه در یک طرف با اسلام شیطانی و آمریکایی مواجه هستیم و در یک طرف با اسلام ناب محمدی که خروجی اسلام آمریکایی داعش و خروجی اسلام ناب محمدی رافت است و وقتی خرگوشی را در حالت زنده بیهوش می کنند تا تشریح کنند جامعه عکس العمل نشان می دهد، گفت: این عمل نشان از رحمانیت اسلام دارد.

وی با اشاره به اینکه در مذاکرات هسته ای به دنیا ثابت کردیم برای جهان تهدید نیستیم، افزود: به دنیا نشان دادیم جز دست دوستی نخواهیم داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان با بیان اینکه از لحاظ علمی بعد از فارغ شدن از جنگ ۲ درصد سهم تولید علم جهان در اختیار ایران است و از لحاظ فرهنگی نیز نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی نشان داد ایران حرف های زیادی برای گفتن دارد کمااینکه از لحاظ امنیتی ایران، امن ترین کشور منطقه است، گفت: ایران حتی به امنیت کشورهای دیگر کمک می کند اما فقط از لحاظ اقتصادی لنگ میزند.

وی با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم برای همیشه روزنه آسیب پذیری را بسته ایم، گفت: اقتصاد مقاومتی پیش روی همه کسانی است که انقلاب را دوست دارند و همه باید پای کار بیایند چراکه تحقق آن کار یک دستگاه و یک قوه نیست.

وی با بیان اینکه باید اقتصاد مقاومتی را عملی کنیم و در این راستا برنامه ریزی داشته باشیم، گفت: آغوشمان برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز است.