مدیرکل جدید تأمین اجتماعی اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سابق تأمین اجتماعی استان اردبیل صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل تأمین اجتماعی به پوشش ۴۳ درصدی جمعیت استان توسط این سازمان اشاره کرد.
احد پنبه با بیان اینکه خدمت رسانی به این تعداد از جمعیت تنها توسط ۲۹۹ نفر انجام میشود، اضافه کرد: طی سالهای اخیر شعبات مختلفی در استان ایجاد شده است که در ۱۰ سال گذشته کمنظیر است.
وی با اذعان به اینکه از سال ۸۳ تا ۹۲ هیچ شعبهای در استان راهاندازی نشده بود، افزود: اولین شعبه در سرعین و بعد از پنج ماه شعبه دوم در اصلاندوز در سال ۹۲ راهاندازی شد و در ادامه در شهرهای اردبیل، مشگین شهر، نمین، خلخال و گرمی شعباتی را راهاندازی کردیم.
مدیرکل سابق تأمین اجتماعی استان با تأکید به اینکه در سه سال اخیر کسری وصول نداشتیم و حتی وصول از نرم تعیین شده نیز بالاتر بوده است، متذکر شد: در این مدت هفت درصد به آمار بیمه شدگان اضافه شده است.
وی به اجرای دو پروژه رفاهی و تفریحی نکا و سرعین در استان اشاره کرد و افزود: پروانه ساختمانی این دو پروژه اخذ شده و سازمان ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن اختصاص داده است.
در این مراسم مدیرکل جدید تأمین اجتماعی استان نیز تحقق منویات رهبری و پیگیری سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی را مهمترین برنامه خود دانست و خواستار توجه مسئولان سازمان به استان اردبیل شد.
سعید بشرخواه با تأکید به اینکه این استان به لحاظ ساختمانهای اداری، تجهیز بیمارستانها، ایجاد واحدهای تخصصی و در بخشهای بیمهای نیازمند مساعدت است، اضافه کرد: لازم است با توسعه تعاملات نسبت به تأمین ضروریات جامعه هدف تحت پوشش استان اقدام کرد.
