  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

مدیرعامل آتش‌نشانی سمنان:

حریق گسترده در یک گاوداری سمنان مهار شد

حریق گسترده در یک گاوداری سمنان مهار شد

سمنان - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان از وقوع حریق گسترده در یک گاوداری حومه این شهر خبر داد و گفت: این حریف با تلاش ۱۴ نفر آتش‌نشان مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، سعید اسماعیل‌پور ضمن اشاره به وقوع حریق گسترده در یک گاوداری سمنان اظهار داشت: این گاوداری در جاده سیلوی سمنان در آتش سوخت؛ وقوع یک حریق در یک گاوداری از سوی مردم به سامانه ۱۲۵ گزارش داده شده بود.

وی افزود: به دلیل گستردگی حریق پنج دستگاه خودروی آتش‌نشانی، یک دستگاه تانکر پشتیبان و یک دستگاه لودر از ایستگاه‌های ۲، ۴ و ۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، ۱۴ نفر آتش‌نشان پس از دو ساعت و ۳۹ دقیقه تلاش موفق شدند این آتش‌سوزی گسترده را مهار کرده و به ایستگاه‌های خود بازگردند.

کد مطلب 3686579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها