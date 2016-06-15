حریق گسترده در یک گاوداری سمنان مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، سعید اسماعیلپور ضمن اشاره به وقوع حریق گسترده در یک گاوداری سمنان اظهار داشت: این گاوداری در جاده سیلوی سمنان در آتش سوخت؛ وقوع یک حریق در یک گاوداری از سوی مردم به سامانه ۱۲۵ گزارش داده شده بود.
وی افزود: به دلیل گستردگی حریق پنج دستگاه خودروی آتشنشانی، یک دستگاه تانکر پشتیبان و یک دستگاه لودر از ایستگاههای ۲، ۴ و ۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، ۱۴ نفر آتشنشان پس از دو ساعت و ۳۹ دقیقه تلاش موفق شدند این آتشسوزی گسترده را مهار کرده و به ایستگاههای خود بازگردند.
