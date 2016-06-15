اصلاح تقاطع غیر همسطح امام حسین(ع)از اولویت های عمرانی شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه، جلسه اصلاح تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) شهر کرمانشاه با حضور شهردار و نمایندگان قرار گاه خاتم الانبیاء برگزار شد.

آرش رضایی شهردار کرمانشاه در این جلسه گفت: با توجه به دستور کار قرار گرفتن اجرای ۵ تقاطع غیر همسطح هوانیروز، میدان امام (ره)، اصلاح تقاطع امام حسین (ع)، میدان سپاه ومیدان مادر باید تغییر نگرشی اساسی را درسیاست گذاری ومدیریت پروژه های شهری تدوین کنیم وبا استفاده از الگوها وبرنامه های اجرایی مناسب وکارآمد عملیات عمرانی را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه اصلاح تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) از اولویت های پروژه های شهری است، گفت: مردم می بایست در کوتاه ترین مدت تحولات چشمگیر در حوزه های مختلف عمرانی را شاهد باشند.

رضایی تصریح کرد: با توجه به خصوصیات یک پروژه از قبیل پیچیدگی ،هزینه و زمان و درگیر بودن دستگاه های اجرایی متعدد باید با استفاده از مهندسی ارزش و مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی و همسان سازی و هماهنگی با نهادهای دست اندرکار ورعایت نیازهای محیطی از جمله، محیط زیست، محیط اجتماعی حوزه های عمرانی، زیر ساخت های شهری، حمل ونقل وترافیک به کیفیت اجرایی پروژه ها تامرحله بهره برداری نگاه ویژه ای ونظارت دقیق داشته باشیم.

شهردار کرمانشاه افزود: همه ما وظیفه داریم امید را به جامعه تزریق کنیم و با ارائه خدمات صادقانه به شهروندان فضایی را ایجاد کنیم تا نشاط شهروندی و تاثیر مثبت عمرانی و خدماتی در شهر مشاهده شود.

رضایی با تاکید بر اینکه از دی ماه گذشته همه تلاش کردند تا روند پروژه اصلاح هندسی تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) به مرحله اجرا در بیاید، از پیگیریهای استاندار محترم، اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه های اجرایی تشکر کرد.

در ادامه جلسه تصویب طرح های پیشنهادی تقاطع امام حسین (ع) و روند تجهیز کارگاه جهت اجرای عملیات عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.