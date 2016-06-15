۴۱ میلیون نفر مخاطب تأمین اجتماعی است/پرداخت ۳۰ هزار میلیارد حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن تاجالدین صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل تأمین اجتماعی کشور تصریح کرد: طی سالهای اخیر سازمان تأمین اجتماعی کشور با بهرهگیری از ظرفیت ۷۰ هزار نفر پرسنل در عرصه بیمه و درمان ارائه خدمات داشته است.
وی افزود: فعالیت این سازمان همواره به دور از تنگنظری، حاشیه پردازی و سیاستهای بد و زشت است و در سالهای اخیر با همراهی دولت تدبیر و امید به ریل اصلی فعالیتهای خود بازگشته است.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی کشور شعار این سازمان را ارتقا و تولید امنیت اجتماعی دانست و افزود: سازمان به عنوان تنها نهاد بیمهای کشور با برنامه محوری فعالیتهای اصلی خود را ادامه میدهد.
تاجالدین یکی از موفقیتهای سازمان را استفاده از بودجه مصوب از ابتدای سال عنوان و اضافه کرد: سازمان به خود میبالد که بودجه خود را قبل از سال به تصویب میرساند.
وی متذکر شد: در طی سالهای اخیر با هدف تکریم اربابرجوع حقوق مخاطبان تأمین اجتماعی بدون حتی یک روز تأخیر پرداخت شده است و سازمان در سطح بالای تعامل با شرکای اجتماعی خود است.
وی با اشاره به پرداخت ماهانه ۴۲ هزار میلیارد ریال جهت تجهیز و ۳۰ هزار میلیارد ریال جهت حقوق مستمریبگیران در سال گذشته ادامه داد: در پی برقراری تعاملات سازنده سال گذشته این سازمان به عنوان دستگاه برتر کشوری در بالاترین سطح تعامل با دستگاههای قضایی و قانونگذاری شناخته شد.
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی کشور با تأکید به همکاری و تعامل سازنده با شرکای کاری ادامه داد: امروز شاهد هستیم که سازمان تأمین اجتماعی به هیچ حزب و گروه سیاسی وابسته نیست و در مسیر تحقق منویات رهبری گام برمیدارد.
تاجالدین با تأکید به اینکه تجربیات امروز سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه سازمانهای بینالمللی است، بیان داشت: در سه سال اخیر در تجهیز بیمارستانها، توسعه ناوگان آمبولانسی و تجهیز مراکز درمانی به اندازه ۱۰ سال ماقبل فعالیت انجام شده است.
