هيات وزيران بر ادامه بازسازي در پنج استان جنگ زده تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس مصوبه هيات وزيران تشيكلات و نمودار سازماني موجود گروه هاي پيگيري و نظارت امور بازسازي استانهاي خوزستان ، كرمانشاه ، ايلام ، كردستان و آذربايجان غربي زير نظر استانداريهاي مربوطه قرار گرفته و اعتبارات جاري مورد نياز توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي ياد شده به اعتبارات جاري استانهاي مذكور افزوده مي شود.

هيات وزيران همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف كرد اعتبارات مورد نياز براي اجراي پروژه هاي بازسازي در استانهاي جنگ زده ، اعتبارات بازسازي در روستاهاي مناطق ممنوعه نوار مرزي ، اعتبارات مورد نياز براي پرداخت مانده مطالبات مردمي اعم از خسارت هاي مسكوني ، تجاري ، خدماتي و فرهنگي ، مطالبات پيمانكاران و اجراي پروژه هاي آماده سازي سايت هاي واگذار شده به مهاجران در شهرستانهاي جنگ زده و مطالبات مربوط هب تملك اراضي شهري را تا پايان برنامه سوم بر اساس پيشنهاد مشترك استانداريها و سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها در لايحه بودجه سنواتي منظور و پيش بيني كنند.

براساس اين مصوبه حق بيمه سنواتي گذشته كاركنان سابق بنيادهاي امور مهاجران و ستادهاي بازسازي كه احكام قطعي آنها از طريق ديوان عدالت اداري صادر شده است توسط سازمان تامين اجتماعي به عنوان ديون دولت اعلام و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف به پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي مي باشد؛ ضمن آنكه پست هاي مورد نياز دفتر امور مناطق بازسازي شده و جنگ تحميلي پس از پيشنهاد وزارت كشور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب خواهد شد



