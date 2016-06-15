به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادگو در مراسم افتتاح خانه ملت استان البرز و تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور که پیش از ظهر چهارشنبه در خانه ملت برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه در راستای حفظ حرمت و نیز حمایت از مردم برای پیگیری مشکلات از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی اجرا شد.

وی با بیان اینکه نمایندگان شهری و مجلس موکل مردم هستند و در همین راستا این پروژه صورت گرفت، افزود: نماینده های مردم در برنامه ششم بسیار مظلوم واقع شدند و اسمی از آن برده نشده و شوراها به سمت دولتی شدن می روند چراکه در آمدهای شهرداری بر اساس مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسلامی مقرر شده به حساب خزانه واریز شود تا مدیریت شهری از آن جا پیگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: با توجه به افتتاح این مکان از نمایندگان مردم در استان البرز درخواست می شود در این زمینه پیگیری کنند تا نمایندگان بتوانند دفاعیات لازم را در این زمینه داشته باشند.

به گفته رئیس شورای شهر کرج مراتب اعتراض نسبت به این موضوع در شورای کلان‌شهرها اعلام شده است.

وی در پایان گفت: همکاری لازم را برای اتمام پروژه های نیمه تمام شهری تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر کرج با شهرداری خواهیم داشت تا مردم بتوانند از این خدمات استفاده لازم را ببرند.