برخی مسئولان بر این باورند که تولیدات غیرارزشی اقبال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی «ماه ترین ماه» با موضوع ولنگاری فرهنگی با حضور مینو اصلانی مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور از شبکه رادیو گفتگو پخش شد.

اصلانی در این برنامه با اظهار به اینکه اساسا مقوله فرهنگ مقوله مدیریتی است و وقتی چرخه مدیریتی ضعیف می شود، ولنگاری فرهنگی شکل می گیرد، گفت: چرخه مدیریت شامل برنامه ریزی، نظارت، کنترل، ارزیابی و رصد است. وقتی در این چرخه موضوعات فرهنگی قرار نمی گیرد و برنامه ریزی جامع و کاملی بر آن شکل نمی گیرد و نظارت و رصدی بر آن مخصوصا پیگیری های مستمر شکل نمی‌گیرد، طبیعتا ولنگاری اتفاق می افتد.

وی افزود: وقتی رئیس جمهوری دوره مسئولیتش تمام می شود، هیچ گونه گزارشی در مورد مسائل فرهنگی در طول دوره مدیریتی اش، ندارد که بدهد و هیچ سنجش و شاخصی وجود ندارد که مسایل فرهنگی که انجام داده را بازگو کند.

وی متذکر شد: وقتی فرهنگ در چرخه قرار نمی گیرد و بعضا واگذار می شود و بی توجهی می شود، فراتر از آن زمینه برای رشد مسایل غیر اخلاقی و غیر ارزشی ایجاد می شود، دامن زده می شود و طبیعتا ولنگاری اتفاق می افتد.

وی نقش قوه مجریه را در زمینه مسائل فرهنگی پررنگ تر برشمرد و افزود: درست است که سایر قوا هم در مسائل فرهنگی مسئولیت دارند، اما مهمترین وظیفه بر عهده قوه مجریه است و این قوه باید مسئله فرهنگی را هم در ذات خودش و هم در ذات برنامه ریزی خودش بپذیرد و برای آن برنامه های گام به گام و برنامه ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و شاخص هایی برای ارزشیابی داشته باشد.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور بیان داشت: وقتی نگاه در جامعه از ابتدای شعارهای یک رئیس جمهور و از ابتدای نگاهی که به اوضاع کشور دارد، اتفاق می افتد، بحث فرهنگ از همان اول جدی گرفته نمی شود و لذا مطالبات بر مبنای همان دیدگاهی که مطرح می شود، شکل می گیرد، در حالی که عموم مردم این دغدغه را دارند، چون می بینند بحث فروپاشی خانواده ها دارد اتفاق می افتد.

وی با اشاره به وجود ولنگاری پنهانی در جامعه، عنوان کرد: بعضا مسئولین فرهنگی و به ویژه هنری بر این باورند که اگر مسائل و تولیدات غیر ارزشی داشته باشند، در جامعه اقبال دارد. متاسفانه شناخت جدی هم نسبت به مطالبات و درخواست های مردم وجود ندارد و مسئولین فرهنگی که خودشان دچار مسائل فرهنگی هستند به زعم خودشان به جامعه نگاه می کنند چون خودشان بعضا اندیشه های سکولار دارند مردم را هم به همان میزان نگاه می کنند و فکر می کنند اگر فیلم های ارزشی تولید شود بیشتر استقبال می شود.

اصلانی با بیان اینکه نگاه به مردم، نگاه درستی نیست، تصریح کرد: مسائل اخلاقی و ارزشی مبنای فطری دارد و اگر بر اساس مبنای فطری مردم چیزی تولید شود، استقبال می کنند ولی این نگاه وجود ندارد به دلیل اینکه متاسفانه جریانی حاکم است که متمایل به فرهنگ غربی است.

وی پاسخگو شدن مسئولان در برابر اسناد بالادستی از جمله قانون مهندسی فرهنگی کشور، قانون پیوست نگاری فرهنگی و قانون حجاب و عفاف را ملزم برشمرد و افزود: اگر خلا قانونی در این زمینه دارد که مسئولین، خود را در پایان خدمت شان ملزم به پاسخگویی نمی دانند، باید اصلاح شود و از طرفی فقط باید مجری این قوانین باشند.

برنامه «ماه ترین ماه» هر روز در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲ به روی آنتن می رود.