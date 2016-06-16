دخانیات،نابودی تدریجی یک جامعه/کشف۱۴میلیون نخ سیگار قاچاق درزنجان

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-فهیمه شعبانی: سیگار راه تاریکی است که پایانی جز تباهی ندارد و کشندهترین وسیله تفریحی بهشمار میآید که به دست انسان ساخته شده است و تاکنون افراد بسیاری را به گرداب هراسانگیز بیماری های صعب العلاج کشانده است. چنانچه بررسیها نشان میدهد سیگار سالیانه چهار میلیون نفر را به کام مرگ فرو میبرد و تفریحی مرگآفرین است.
برخی ها مصرف سیگار را نماد بزرگی و بلوغ میدانند. عدهای نیز علت سیگار کشیدن خود را بیکاری و یکنواختی زندگی یاد میکنندجوانان برای آنکه خود را اثبات کنند و به دیگران ثابت کنند که بزرگ شدهاند به سوی استعمال دخانیات میروند و در برخی از جوانان، شروع مصرف سیگار، معمولا با آغاز دوره استقلال آنان همراه است.
برخی از آنها مصرف سیگار را نماد بزرگی و بلوغ میدانند. عدهای نیز علت سیگار کشیدن خود را بیکاری و یکنواختی زندگی یاد میکنند، بیشک سیگار کشیدن زیان رساندن و تجاوز به حقوق دیگران یا همان ظلم به آنها است.
استعمال دخانیات و هزینههایی که در بر دارد
سیگار هزینههای مالی هنگفتی را به خانواده و جامعه تحمیل میکند، از جمله هزینه خرید سیگار، درمان بیماریهای ناشی از آن و هزینه برخی از خسارتهای دیگر همچون آتشسوزیهایی که به استعمال دخانیات نسبت دادهاند. در حقیقت پولی که انسان در راه سیگار هزینه میکند اسراف و هدر میشود.
پیرمرد ۸۰ سالهای در گفتوگو با خبرنگار مهر، علت سیگار کشیدن خود را اینگونه میگوید: از دوران جوانی به استعمال این نوع ماده دخانی روی آوردم و از ناآگاهی بود که هنوز هم نمیدانم چگونه به آن عادت کردم . او خودش میگوید که میداند استفاده از این نوع ماده دخانی چه ضررهایی برای او در این سن دارد، اما از اعتیادی میگوید که برای ترک آن نیاز به اعتماد به نفس دارد.
شخص میانسال دیگری در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: ۲۰ سالی است که سیگار میکشم و دیگر نمیتوانم آن را ترک کنم و علاوه بر اینکه هزینه اضافی بر روی هزینههای دیگر زندگیام است، سلامتیام را نیز به خطر میاندازد. آنها همگی با اینکه از معایب استعمال دخانیات آگاهی دارند، اما همه از اعتیادی میگویند که ترکنشدنی است.
۱۵۰۰ فعالیت معاونت بهداشت در حوزه دخانیات
معاون برنامهریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای معاونت بهداشت، گفت: ۱۵۰۰ فعالیت مربوط به حوزه بهداشت در امر دخانیات انجام شده است و نیز چهارهزار فعالیت در حوزه سلامت مردم اتفاق افتاده است.
محبتی در ادامه میافزاید: مباحثی که میتواند تهدیدکننده سلامت انسان باشد بهخصوص دخانیات از دغدغههای جدی معاونت بهداشت است.
مهمترین عامل خطر، شیوه زندگی ناسالم و به خصوص استعمال دخانیات
قائممقام معاون برنامهریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از مهمترین علل مرگ و میر کشور ما بیماریهای قلبی و عروقی است، میگوید: مهمترین عامل خطری که بیماری قلبی و عروقی را تهدید میکند شیوه زندگی ناسالم و به خصوص مصرف دخانیات است که کاملا ثابت شده است و ارتباط مستقیم با میزان مرگ و میر دارد.
صفیخانی به مهمترین برنامههای وزارت بهداشت در برنامههای عملیاتی خود برای تحقق اهداف کلان سلامت اشاره کرده و میافزاید: یکی از این برنامهها مخاطرات ناشی از مصرف دخانیات است که به تبع آن افزایش امید به زندگی و کاهش بیماریهای قلبی و عروقی و مرگ و میر را به دنبال دارد.
وی با اشاره به سه استراتژی اصلی وزارت بهداشت عنوان میکند: یکی از این سه استراتژی افزایش طول عمر با کاهش مخاطرات ناشی از مصرف دخانیات و سایر عواملی که ناشی از زندگی ناسالم است بوده و بر این اساس بر توانمندسازی مردم فکر شده است.
صفیخانی می گوید: امحای محموله سیگار طبق یک پروتکل انجام شده و اظهارنظرهای تیم بهداشتی صورت میگیرد و با رعایت استانداردها ترتیباتی فراهم میشود تا امحای آن کمترین میزان ضایعات را برای محیط زیست داشته باشد و به هیچ عنوان به چرخه تولید باز نمیگردد.
کشف ۱۴ میلیون نخ سیگار قاچاق در استان زنجان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف ۱۴ میلیون نخ سیگار قاچاق طی دو ماه سالجاری میگوید: این قاچاقها از مرزها وارد کشور شده و نمونه جالب این پروندهها، پروندهای است که در روز عید مبعث بود.
مرتضی ممیزی ادامه میدهد: قاچاقچیان با استفاده از تعطیلات این روز مبادرت به قاچاق چهار میلیون نخ سیگار به ارزش ریالی حدود ۳ میلیارد ریال کردند که با هوشیاری مأموران پلیس آگاهی استان این محموله قاچاق کشف شد.
وی میافزاید: از چهار متهم این پرونده ۳ نفر زندانی و پرونده یکی منتج به صدور رأی شد که حدود چهار میلیارد ریال محکومیت داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان عنوان میکند: پس از رسیدگی علاوه بر اینکه خودروی حامل بار قاچاق به نفع دولت ضبط شده است،محکومیت ریالی این پرونده بیش از ۴ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به امحای ۱۴ میلیون قاچاق نخ سیگار، اعلام میکند: دستور امحای این محموله صادر شده و امحای آن توسط سازمان املاک تملیکی انجام خواهد شد.
ممیزی تأکید می کند: با توجه به آزمایشهای صورت گرفته از طرف دانشگاه علومپزشکی سیگارهای مکشوفه غیرقابل مصرف عنوان شده است.
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