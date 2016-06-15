۲۲۰ کیلومتر از باند دوم راه های خراسان جنوبی آماده آسفالت است

مهدی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خراسان جنوبي با ۱۵۱ كيلومتر مربع وسعت به عنوان سومين استان پهناور كشور و اداره راه و شهرسازی استان نیز نخستین اداره كل از نظر وسعت و پراكندگي راه ها در سطح كشور است.

وی، طول کل راه های استان را ۱۶ هزار و ۲۲۲ کیلومتر عنوان کرد و گفت: از این میزان یک هزار و ۳۳ کیلومتر راه اصلی و سه هزار و ۶۹۱ کیلومتر نیز راه های فرعی است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۱۱ هزار و ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی در استان، عنوان داشت: تاکنون پنج هزار و ۱۶۸ کیلومتر از راه های روستایی استان آسفالت شده اند.

۱۷۳۰ کیومتر بزرگراه در دست اجرا

جعفری ادامه داد: همچنین طول راه های شریانی استان دو هزار کیلومتر بوده که ۷۰ درصد این راه ها نیاز به روکش دارد.

وی همچنین طول باندهای دوم استان را ۳۳۸ کیلومتر برشمرد و افزود: این میزان نسبت به متوسط کشوری که یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر است پایین تر می باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۷۳۰ کیلومتر بزرگراه در استان خراسان جنوبی در حال اجراست، عنوان داشت: از این مقدار ۳۰۰ کیلومتر در حال بهره برداری است.

جعفری اضافه کرد: همچنین از این میزان ۳۰۰ کیلومتر در دست اجرا و ۸۰۰ کیلومتر هم در دست مطالعه است.

وی با اشاره به اینکه باید در خراسان جنوبی هزار و ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شود تا به شاخص متوسط کشوری دست یابیم، افزود: اگر ۸۰ درصد پروژه های در دست اجرای بزرگراه های استان تکمیل شود به متوسط کشوری می رسیم.

وی بیان داشت: علاوه بر این احداث و مطالعه ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید را نیز در دستور کار داریم که درصورت آغاز این پروژه تمام مراکز شهرستان های استان به مرکز خراسان جنوبی با بزرگراه متصل خواهند شد.