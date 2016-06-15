۲۲۰ کیلومتر از باند دوم راه های خراسان جنوبی آماده آسفالت است

مهدی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خراسان جنوبي با ۱۵۱ كيلومتر مربع وسعت به عنوان سومين استان پهناور كشور و اداره راه و شهرسازی استان نیز نخستین اداره كل از نظر وسعت و پراكندگي راه ها در سطح كشور است.
وی، طول کل راه های استان را ۱۶ هزار و ۲۲۲ کیلومتر عنوان کرد و گفت: از این میزان یک هزار و ۳۳ کیلومتر راه اصلی و سه هزار و ۶۹۱ کیلومتر نیز راه های فرعی است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۱۱ هزار و ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی در استان، عنوان داشت: تاکنون پنج هزار و ۱۶۸ کیلومتر از راه های روستایی استان آسفالت شده اند.
۱۷۳۰ کیومتر بزرگراه در دست اجرا
جعفری ادامه داد: همچنین طول راه های شریانی استان دو هزار کیلومتر بوده که ۷۰ درصد این راه ها نیاز به روکش دارد.
وی همچنین طول باندهای دوم استان را ۳۳۸ کیلومتر برشمرد و افزود: این میزان نسبت به متوسط کشوری که یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر است پایین تر می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۷۳۰ کیلومتر بزرگراه در استان خراسان جنوبی در حال اجراست، عنوان داشت: از این مقدار ۳۰۰ کیلومتر در حال بهره برداری است.
جعفری اضافه کرد: همچنین از این میزان ۳۰۰ کیلومتر در دست اجرا و ۸۰۰ کیلومتر هم در دست مطالعه است.
وی با اشاره به اینکه باید در خراسان جنوبی هزار و ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه احداث شود تا به شاخص متوسط کشوری دست یابیم، افزود: اگر ۸۰ درصد پروژه های در دست اجرای بزرگراه های استان تکمیل شود به متوسط کشوری می رسیم.
وی بیان داشت: علاوه بر این احداث و مطالعه ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید را نیز در دستور کار داریم که درصورت آغاز این پروژه تمام مراکز شهرستان های استان به مرکز خراسان جنوبی با بزرگراه متصل خواهند شد.
نظر شما