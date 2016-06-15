حل مشکل بیمه خبرنگاران در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن تاج‌الدین صبح چهارشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیران کل تأمین اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیگیر رفع مشکل بیمه خبرنگاران است.

وی افزود: در حال حاضر معاونت فنی سازمان با وزارت ارشاد در حال مذاکره هستند و امید می‌رود به زودی مشکل بیمه خبرنگاران رفع شود.

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی کشور با تأکید به اینکه سازمان تأمین اجتماعی امروز بالغ بر نیمی از جمعیت کشور را تحت حمایت خود دارد، اضافه کرد: در حال حاضر به سه میلیون نفر که به همراه خانواده‌شان به پنج میلیون نفر می‌رسد مستمری پرداخت می‌کنیم.

تاج‌الدین به سیاست سازمان برای توسعه خدمات خود و افزایش چتر حمایتی اشاره کرد و افزود: بر همین اساس تجهیز ناوگان آمبولانسی و تجهیزات بیمارستانی را در دستور کار داریم.

وی تأکید کرد: امسال در استان اردبیل تجهیز بیمارستان سبلان، بهره‌برداری از ساختمان مدیریت درمان و اجرای یک پروژه گردشگری در دستور کار قرارگرفته است.

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی کشور به پرداخت ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه درمان در هر ماه اشاره و تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از بازوهای موفقیت طرح تحول سلامت است.