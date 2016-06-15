به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی افزود: ارتقای آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای در شهرستان گناوه زمینه‌ساز توسعه اشتغال و کارآفرینی در این منطقه می‌شود.

وی اظهار داشت: رسالت سازمان فنی و حرفه‌ای بسیار خطیر و تعیین کننده بوده چرا که نقش و تاثیر بسزایی در توسعه اشتغال در جامعه دارد.

کازرونی ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای اعتلای کشور بسیار مفید و ارزشمند دانست و افزود: برای رسیدن به اهداف توسعه و اشتغالزایی در شهرستان گناوه انتظار می‌رود آموزش‌های فنی و مهارتی در این شهرستان رونق و توسعه گرفته تا از این طریق بتوانیم شاهد توسعه آن باشیم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با بیان اینکه کلید اشتغال در دست سازمان فنی و حرفه‌ای است، تصریح کرد: مهمترین رسالت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه مهارت‌های مختلف برای افراد جویای کار بوده که انتظار می‌رود در این راستا گام‌های اساسی برداشته شود.

کازرونی تاکید کرد: نقش آموزش‌های مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی کلیدی و محوری است و می‌توان با ارائه آموزش با کیفیت، رونق تولید داخلی و اشتغال پایدار را به ارمغان آورد.

وی خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها به دلیل توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای توانمندی‌های فنی به عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه‌های توسعه‌ای و به‌ویژه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

شایان ذکر است در این نشست بر توسعه آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار و صنعت گردشگری در این شهرستان تاکید شد.