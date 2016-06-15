تندیس دفاع مقدس در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره شهدای استان افزود: نصب تندیس رزمندگان و المانهای دفاع مقدس تا زمان برگزاری کنگره انجام می شود.
وی بیان کرد: تمثال مبارک شهدای استان نیز در شهرها و روستاهای استان نصب می شود.
محمدی اظهار کرد: نخستین کنگره امیران، سرداران و شهدای استان آبان ماه امسال در یاسوج برگزار می شود.
وی عنوان کرد: این استان بیش از ۱۸۸۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
محمدی بیان داشت: ۹۹.۵ درصد از شهدای استان در خط مقدم به شهادت رسیدند.
وی تصریح کرد: تا کنون بیش از ۷۰۰ یادواره شهدا در استان برگزار شده است.
