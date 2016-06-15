  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

تندیس دفاع مقدس در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد نصب می شود

تندیس دفاع مقدس در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد نصب می شود

یاسوج _ معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نصب تندیس دفاع مقدس در شهرهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره شهدای استان افزود: نصب تندیس رزمندگان و المانهای دفاع مقدس تا زمان برگزاری کنگره انجام می شود.

وی بیان کرد: تمثال مبارک شهدای استان نیز در شهرها و روستاهای استان نصب می شود.

محمدی اظهار کرد: نخستین کنگره امیران، سرداران و شهدای استان آبان ماه امسال در یاسوج برگزار می شود. 

وی عنوان کرد: این استان بیش از ۱۸۸۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

محمدی بیان داشت: ۹۹.۵ درصد از شهدای استان در خط مقدم به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: تا کنون بیش از ۷۰۰ یادواره شهدا در استان برگزار شده است.

کد مطلب 3686646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها