۲۷۵ میلیون تومان وام به بهبودیافتگان اعتیاد در مازندران داده شد

علی‌اصغر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان (ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر) به موضوع توانمندسازی معتادان هم توجه شده است، ادامه داد: این در حالی است که ۲۵ درصد از تسهیلات اشتغال بهزیستی هم به اشتغال‌زایی بهبودیافتگان اختصاص دارد و کمیته امداد نیز در این بخش سهم پنج‌درصدی تسهیلات اشتغال بهبودیافتگان را به ۱۵ درصد ارتقاء داده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، بابیان اینکه توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کنترل و کاهش تقاضا مواد مخدر و روان‌گردان نیز موردتوجه است، گفت: بر این اساس در سال ۹۴ حدود یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال به سازمان‌های مردم‌نهاد استان کمک بلاعوض پرداخت‌شده است.

میرزایی، با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه اشتغال برای معتادان بهبودیافته فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: چون برخی از معتادان بیکاری را عامل مهمی برای سوق دادن به اعتیاد و مصرف مواد مخدر می‌دانند، تلاش خواهیم کرد با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی زمینه اشتغال این افراد را جهت بازگشت به آغوش گرم خانواده فراهم کنیم.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، بابیان اینکه ساماندهی و مدیریت کانون‌های جرم خیز در دستور جدی اقدامات دولت و تدبیر قرار دارد، گفت: در این راستا ۳۳ مرکز جرم خیز استان جمع‌آوری شد به‌طوری‌که بنابر شاخص‌های تعریف‌شده ستاد مبارزه با مواد مخدر، کانون جرم خیزی که مظاهر علنی مصرف، توزیع و فروش مواد را داشته باشد، در استان وجود ندارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، ادامه داد: در ۵ نقطه و کانون اصلی پاک‌سازی‌شده استان، شاهد رضایت عمومی شهروندی هستیم زیرا در این مناطق، نزاع خیابانی، سرقت، فروش مواد، ارتکاب به جرم و قتل و... کاهش و درمجموع ضریب امنیت در این مناطق افزایش داشته است.

میرزایی، ادامه داد: ساخت خانه عالم و خانه بهداشت، راه‌اندازی پایگاه‌های مقاومت بسیج، ساخت سوله‌های ورزشی، نصب دوربین‌های پایش تصویری و دیگر اقدامات عمرانی و فرهنگی از مجموعه فعالیت‌هایی است که در مراکز جرم خیز استان صورت گرفته است.

وی در ادامه یادآور شد: در هفته مبارزه با مواد مخدر، کلنگ زنی و احداث خانه محله را در امت آباد آمل، کوی غفاری ساری، عباس نکا، سمنا دشت قائم‌شهر و کتی بابل انجام شد و اعتبار تأمین‌شده هر پروژه ۷۰۰ میلیون تومان است.

به گفته میرزایی در خانه محله اداراتی چون سازمان بهزیستی، مراکز بهداشت، فنی و حرفه‌ای و... خدمات مشاوره‌ای و دیگر خدمات را جهت بهبود زندگی در مناطق آسیب‌دیده، ارائه خواهند کرد.