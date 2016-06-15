به گزارش خبرنگار مهر، محمد شرفا پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مبارکه، اظهار داشت: تفاهم نامه همكاری با مركز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان مباركه در راستای آموزش شهروندی منعقد شده است.

وی بیان داشت: در راستای دستیابی به اهداف كلان مدیریت شهری و با هدف گسترش دانش، مهارت و ارتقای توانمندی سرمایه های انسانی در شهر از طریق آموزش های مهارتی و كارآفرینی و همچنین كمك به ارتقاء شاخص های كیفیت زندگی از طریق آموزش های تخصصی و مهارتی، تفاهم نامه همكاری بین مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان و شهرداری مباركه منعقد شد.

شهردار مبارکه با بیان اینكه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای توسعه كشور و رسیدن به خودكفایی است، تاکید کرد: امروز مشكل ما رفع نیازهای اشتغال در جامعه از طریق تربیت نیروهای تكنیكی، فنی، مهارتی و كارآفرین است.

وی افزود: مراكز فرهنگی شهرداری باید در امر آموزش براساس استانداردهای آموزشی فنی و حرفه‌ای انجام فعالیت کرده تا فراگیران پس از طی دوره و برگزاری آزمون، مدرك مهارت از آموزش فنی و حرفه ای دریافت تا از تسهیلات كارآفرینی و مشاغل خانگی نیز استفاده کنند.

شرفا گفت: شهرداری مباركه آمادگی كامل دارد در بحث آموزش های كارآفرینی با اداره فنی و حرفه ای شهرستان همكاری لازم را داشته باشد و طرح های خوبی را به اجرا درآورد.

وی اهداف عمده امضای این تفاهم نامه را گسترش دانش، مهارت و ارتقای توانمندی سرمایه‌های انسانی بر اساس نتایج نیازسنجی آموزشی در شهر از طریق آموزش‌های مهارتی عنوان کرد و ادامه داد: كمك به ارتقاء شاخص‌های كیفیت زندگی و كیفیت محیط‌ شهری به‌واسطه ایجاد و ارتقاء شایستگی‌ها و مهارت‌های شغلی و توانمندسازی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری از طریق آموزش‌های تخصصی و مهارتی از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

شرفا اظهار داشت: ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در مراكز فرهنگی شهرداری مباركه و مركز آموزش فنی و حرفه ای می‌توانند به عنوان مكمل در كنار یكدیگر بوده و به صورت هدفمند همدیگر را كمك و حمایت كنند.

شهردار مباركه به ارتقاء سطح شهروندی اشاره و گفت: هدف از این تفاهم نامه و اجرای دوره های آموزش مهارتی در فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ، گسترش توانمندی های فنی، حرفه ای و كارآفرینی شهروندان است كه با همكاری طرفین این موضوع اجرایی خواهد شد.

وی گفت : ارائه آموزش های فنی و حرفه ای برای خانواده‌ها در بالابردن توان مالی و كارآفرینی زنان خانه دار نقش به سزایی داشته و سعی بر این خواهیم داشت تا با ارائه آموزش‌های مهارتی به خانواده‌ها در تولید ثروت و درآمد كمك حال خانواده‌ها باشیم.