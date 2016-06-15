اصلاح قانون «بیمه بیکاری» در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی حسب تکلیف انجام شده در جلسه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه پیشنهاد اصلاح مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرای قانون بیمه بیکاری به منظور رفع مشکل اشتغال مجدد مقرری بگیران و رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای این مواد در دستور کار معاونت فنی و درآمد قرار گرفت.

انجام بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه پروتز و اروتز توسط کارگزاری ها

همچنین سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد : تحویل مدارک و انجام امورمربوط به دریافت کمک هزینه اروتزوپروتز در کارگزاری های رسمی محدوده هرشعبه سازمان، گامی جهت نیل به اهداف تسریع و تسهیل ارائه خدمات درسازمان است.

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد هزینه قصور را باید پرداخت کند

به استناد ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تامین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می دهد، اما هزینه های مربوط را از کارفرمای مقصر (به میزان درصد قصور ) مطالبه و وصول می کند .

امکان انجام فرآیند چاپ، تعویض و صدور دفاتردرمانی سایرشعب در کارگزاری ها

باتوجه به اتصال کارگزاری ها به سامانه دفترچه متمرکز، علاوه برامکان انجام فرآیند صدور، تجدید و چاپ دفاتر درمانی بیمه شدگان تحت پوشش شعبه اصلی در تمامی کارگزاریهای رسمی سازمان، انجام تمامی فرآیندهای مذکور جهت بیمه شدگان تحت پوشش سایرشعب تامین اجتماعی نیز بوجود آمده است.