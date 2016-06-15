چهارمین شماره ماهنامه «دیار» روی پیشخوان مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی «دیار» که شامل گفتگوهایی با مسئولان دولتی، ستاره‌های سینما، تئاتر، چهره‌های فرهنگ و اقتصاد است روی دکه می‌رود.

«دیار» در پرونده ویژه این شماره خود دیدارهای پسا برجامی حسن روحانی را با روسای جمهور کشورهای دنیا بررسی کرده است. گفتگو با معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست، وزیر ارتباطات، حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهورو حسین راغفر از بخش‌های خواندنی این شماره «دیار» است. همچنین در این شماره گزارشی آماری از وضعیت کرسی‌های سبز پارلمان در دهمین مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

این ماهنامه در بخش سینمایی، سراغ دو ستاره موفق سینمای ایران «رضا عطاران» و «ویشکا آسایش» رفته است. این دو هنرمند در مصاحبه مفصل با «دیار» درباره کارگردانی، بازیگری، نقش آفرینی‌های متفاوتشان در سینما و تلویزیون و تجربه بازیگری و کارگردانی در فیلم جدید رضا عطاران «دراکولا» گفتگوی متفاوتی انجام داده‌‌اند.

روی جلد شماره تازه ماهنامه «دیار»

آخرین مصاحبه منتشر نشده زنده یاد حبیب محبیان را نیز می‌توانید در این شماره دیار بخوانید. مصاحبه با مصطفی و محسن کیایی، ریما رامین فر، محمد حسین لطیفی، محمد رحمانیان و علی زندوکیلی از بخش‌های دیگر چهارمین شماره «دیار» است.

همچنین در این شماره دیار می‌توانید میزگرد سینما و سیاست با حضور صادق زیبا کلام، کمال تبریزی و حبیب رضایی و گفتگو با احسان شریعتی و داریوش ارجمند به بهانه سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی را بخوانید.

گفتگو با مایکل فاسبندر بازیگر فیلم استیو جابز، پرونده جشنواره کن و فیلم فروشنده، پرونده شبکه نمایش خانگی، پرونده مهاجرت خوانندگان ایرانی به خارج از کشور و لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از دیگر بخش‌های سومین شماره ماهنامه دیار است. گزارش تصویری این شماره ماهنامه نیز به روایت تصویری درباره جنون تاتو اختصاص یافته است.

ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دیار به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احسان دلاویز و سردبیری پیام مومنی منتشر می‌شود.