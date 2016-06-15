۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

حمایت پادشاه بحرین از اقدامات سرکوبگرانه علیه جمعیت «الوفاق»

«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در سخنانی از صدور حکم تعلیق فعالیتهای جمعیت الوفاق و انحلال جمعیت‌های «التوعیه الاسلامیه» و «الرساله» توسط دادگاه آل خلیفه حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مرآة البحرین»، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در سخنانی از اقدامات سرکوبگرانه علیه احزاب و جریان های انقلابی این کشور استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص مدعی شد: تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق به منظور تقویت امنیت ملی و ثبات کشور صورت گرفت.

پادشاه بحرین در ادامه اظهارات خود ادعا کرد: تصمیم دادگاه برای تعلیق فعالیت های آل خلیفه به مصلحت بحرین بود.

گفتنی است، طبق حکم دادگاه آل خلیفه تمامی فعالیت های جمعیت الوفاق نیز به حالت تعلیق درآمد.

دادگاه وابسته به آل خلیفه روز گذشته همچنین طی احکامی جداگانه جمعیت های «الرساله» و «التوعیه الاسلامیه» را منحل اعلام کرد.

