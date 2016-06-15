تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری ادارات و بانک ها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حیدر نعمتی در نشست بررسی طرح های سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و فرمان مقام معظم رهبری، دولت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و در این راستا مصمم به اجرایی شدن فرمان رهبری است.

وی افزود: نامه ای از همه دستگاه های اجرایی برنامه های عملیاتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی جمع آوری شده که پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

نعمتی ابراز امیدواری کرد: با توجه به برنامه ای که در راستای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در دست اقدام داریم، امیدواریم گامی اساسی در راستای تولید و ایجاد اشتغال برداریم.

وی اظهار کرد: حضور هلدینگ ها و سرمایه گذاران خارجی و داخلی به استان یک ظرفیت مناسب برای معرفی توانمندیهای استان است که با مساعد بودن نظر بسیاری از آنها برای سرمایه گذاری در استان طرح های بسیار مهمی در بخش های صنعتی، گردشگری، نفت و گاز، کشاورزی، دام و طیور و ... اجرا می شود.

نعمتی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح ها مسیر پویایی اقتصاد استان به سرعت طی شود و همه از قبل آن بهره مند شوند.