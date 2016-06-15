دشمن شناسی؛ رمز بقای جامعه، دولت و نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد گفت وگوی سیاسی به بهانه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر دشمنی امریکا و انگلیس، با موضوع پافشاری استکبار بر راهبرد دشمنانه علیه جمهوری اسلامی ایران، روانه آنتن رادیو گفت وگو شد.

در استودیوی برنامه زنده گفت وگوی سیاسی جواد منصوری، معاون سازمان اسناد انقلاب اسلامی، دشمن شناسی را رمز بقای جامعه، دولت و نظام دانست و افزود: «در حوزه اجتماعی و سیاسی واقعیت این است که دولت ها به هیچ عنوان نمی توانند باقی بمانند؛ مگر اینکه ابتدا اقدام به دشمن شناسی کنند یعنی تمام تهدیدات و مسائلی که موجودیت، حاکمیت و اقتدار و عزت شان را شناسایی و ابزار مناسب و راهکارها را برای مقابله با دشمن فراهم کنند.»

معاون سازمان اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: «چالش ما و دشمنان مان نه امروز پایان می یابد و نه در آینده؛ ما تا هستیم این چالش هست! اینکه امام-ره- با تعبیر حساب شده ای [خطاب به امریکا و انگلیس فرمودند شیطان]، این مسئله را باید جدی بگیریم و اینکه فرمودند شیطان بزرگ، یعنی امریکا به نمایندگی از یک مجموعه در مقابل ما قرار دارد.»

منصوری نابسامانی ها بر اثر سلطه خارجی را هدف اصلی اعلام شعار استقلال در دوران پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: «آیا انتظار این بود که دول استعماری انقلاب اسلامی را بپذیرند!؟ اگر چنین تصوری داریم مشخص است هنوز آن ها را نشناخته ایم؛ بنابراین باید روی شناخت خود تجدید نظر کنیم. این دولت ها با ما تضادی آشتی ناپذیر دارند و ما همچون آب و آتش هستیم.»

وی تسلط بر ایران را از جمله اهداف اصلی تمام دولت های بزرگ دنیا از ۲۰۰۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: «مسئله نفت و گاز ایران اهمیت موضوع را دو برابر کرده؛ همه انرژی های جدید دنیا نیز که [جمع شود] اما دنیا از نفت و گاز بی نیاز نمی شود؛ بنابراین تسلط بر ایران جز اهداف تغییر ناپذیر آن ها به هر قیمتی است.»

منصوری با اشاره به تفکر عده ای مبنی بر حل و فصل شدن مسائل درپی مذاکره با [دشمن] تصریح کرد: «اگر در همه مسائل به توافق برسیم و تمام آنچه را می خواهند به آن ها بدهیم، در آخر می گویند باید دست از دین تان بردارید؛ این حرف قرآن است! [بنابراین مذاکرات] مسئله ما را حل نمی کند و اخیرا یکی از مقامات آن ها گفته بود جمهوری اسلامی باید دست از [اسلام] بردارد.»

این استاد تاریخ معاصر با بیان اینکه هیچگاه از سوی دول دشمن در امنیت نخواهیم بود، گفت: «امریکا و اروپا در معارضه با اسلام و انقلاب اسلامی، یک یا سه طرح ندارند؛ بلکه طرح های ضربتی برای یک سال و دو سال و طرح های میان مدت هفت ساله و طرح های بلند مدت سی تا پنجاه ساله دارند و با بودجه بالا برای کاهش جمعیت ما در پنجاه سال آینده کار می کنند.»

منصوری ادامه داد: «دشمن برای ما خواب های خطرناک دیده؛ آن ها اصلا نمی خواهند ما را با جنگ نظامی از بین ببرند چون می دانند این راه نتیجه نمی دهد؛ آن ها حتی در مسئله غذای ما وارد شده اند. بنابراین برنامه دشمن متنوع است و قطع شدنی نیست و محدودیت مالی نیز ندارد.»

وی تصریح کرد: «از این طرف جمهوری اسلامی با اتکا به چندین امکانی که در اختیار داشته، توانسته در مقابل این دولت ها بایستد. ما توانستیم ۳۷ سال جمهوری اسلامی را حفظ کنیم و بزرگ ترین معجزه ای است که توانسته ایم خلق کنیم چون دشمن حتی بقای یکسالِ ما را نیز نمی خواست.»

همچنین حمیدرضا ترقی در استودیوی پخش زنده گفت وگوی سیاسی با بیان اینکه امریکا و انگلیس در رژیم گذشته با عنوان دوستی با ایران وارد کار شدند تا به اهداف خود دست یابند، اظهار کرد: «[این ها] اهداف سلطه طلبانه خود را دنبال می کردند؛ سابقه انگلیس برای سلطه به کشورمان و از بین بردن حقوق واقعی ملت ما بیشتر از امریکایی هاست... بنابراین طول زمان خیانت و جنایت های انگلیس علیه ملت ما نشان می دهد سابقه ای طولانی ظلم و ستم بر ملت ایران از سوی انگلیس ها وجود دارد که تاریخ آن را فراموش نمی کند.»

این کارشناس مسائل سیاسی اختلافات فعلی در خلیج فارس را ناظر بر توطئه انگلیس ها دانست و افزود: «امریکایی ها از کودتای ۲۸ مرداد وارد عرصه سیاسی ایران شدند و جنایات خود را از آن زمان آغاز کردند؛ قبل از انقلاب نیز کارنامه ای بسیار سیاه را در سرکوب مجاهدت ها و تلاش ملت ما بر جای گذاشتند و صراحت آن ها در مقابل حرکت های مذهبی کاملا شفاف و روشن است.»

ترقی درایت حضرت امام(ره)، تیز بینی و آینده نگری رهبر انقلاب و مقاومت ملت ایران و دشمن شناسی نسل های اول و دوم انقلاب را موجب خنثی سازی توطئه دشمنان خواند و ادامه داد: «دشمن استقلال ما را نمی خواهد و اگر کشوری اثبات کند بدون تکیه بر قدرت های جهانی می تواند روی پای خود بایستد، برای آن ها شکننده است چون درپی این هستند که دنیا را زیر چتر خود قرار دهند.»

وی با بیان اینکه دشمن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت ها را نمی پذیرد، گفت: «ملت ها منطق جمهوری اسلامی را می پذیرند و این برای آن ها سخت و دشوار بوده و لذا طبیعی است که با [این تفکر] دشمنی کنند؛ همچنین تاثیر جمهوری اسلامی را بر معادلات بین المللی نمی توانند نادیده بگیرند و امروز با نظر جمهوری اسلامی خود را وفق می دهند!»

ترقی شیوه دشمنی امریکا و انگلیس را متفاوت توصیف کرد و افزود: «هوشیاری و پختگی ملت و مسئولان ما در برخورد با این شیوه ها مهم است تا با این دشمنی در اشکال سخت و نرم چگونه بخورد کنیم تا هم مسیر انقلاب را پیش بریم و هم توطئه [دشمن را خنثی کنیم تا] نتیجه ای دربر نداشته باشد.»

این فعال سیاسی خسته شدن ملت از انقلابی گری را هدف دشمن در روند تلاش برای سازش عنوان کرد و گفت: «[دشمن] در قالب اسلام تقلبی داعش و طالبان تلاش کردند اسلامی که جمهوری اسلامی [ایجاد کرده بود] را زیر سوال ببرند؛ اسلامی که یک بعد آن به سمت امریکایی و بعد دیگر به سمت وهابیت است و بدین وسیله [تلاش دارند] اسلام هراسی و ایران هراسی را در منطقه گسترش دهند تا از نفوذ ایران بکاهند.»

ترقی ادامه داد: «این ها حتی از مذاکرات هسته ای برای این هدف استفاده کردند و بنا نبود مذاکرات فقط به توقف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بیانجامد؛ بلکه قصد داشتند [اعلام کنند ایران را پای میز مذاکره نشاندیم] و بدین شکل بعد ضد استکباری و ضد امریکاییِ ایران را در میان افکار عمومی جهان زیر سوال برند.»

وی با بیان اینکه دشمنان در مجموع نتوانستند مسیر رشد انقلاب اسلامی را ببندند، گفت: «دشمن نتوانست علی رغم همه هزینه ها برای انتخابات داخلی کشورمان، حرکت اصلی دولت ما را از ریل خود خارج کند، چون رهبری انقلاب با هوشیاری، دقت و مراقبت تمام این تحرکات را رصد کردند].»

در ادامه فؤاد ایزدی ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «امریکا فرصت داشت بعد از توافق هسته ای در سیات های خود بازنگری کند اما در عمل مشاهده کردیم طرف مقابل نه تنها این سیاست ها را کاهش نداد، بلکه در سطح قبلی نیز نگه نداشت و [این سیاست های خصمانه] را افزایش داد.»

این استاد دانشگاه تهران با اعلام اینکه نظریه قدم زدن با مسئولان امریکایی و لبخند زدن به آن ها در کشور رد شده است، ادامه داد: «عملکرد امریکا بگونه ای بوده که افردی که این حرف را می زدند، [امروز] بحثی ندارند و مشخص شد این سخنان کاملا اشتباه بود.»

ایزدی همچنین سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه دشمنی طرف مقابل را ناظر بر ادامه سیاست های خصمانه دشمن و افزایش فعالیت های ضد ایرانی توصیف کرد.

صوت گفت وگوی سیاسی که با اجرای محمدرضا عسگری روانه آنتن شد، از طریق سایت شبکه قابل دریافت است.