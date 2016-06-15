مدافع میانی تیم نفت تهران به صبا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر مدافع میانی بلند قامت تیم فوتبال نفت تهران با مسئولان باشگاه صبای قم به توافق رسید و با این تیم قرارداد امضا کرد تا برای حضور در لیگ شانزدهم برتر فوتبال، با پیراهن صبا به میدان برود.



دانشگر با حضور در صبا جانشین خوزه فیلیپه ماچادو مدافع برزیلی فصل گذشته صبا می‌شود که پیش از این صبا را به مقصد حضور در تیمی در کشورش ترک کرده است و بدین ترتیب وی احتمالا یکی از مهره‌های اصلی صبا در قلب خط دفاعی این تیم خواهد شد.



این در حالی است که پیش از این زمزمه‌هایی مبنی بر پیوستن ایگور پراهیچ مدافع کروات سابق پدیده مشهد به صبا برای جایگزینی ماچادو شنیده می‌شد اما صبا دانشگر را جذب کرد گرچه صبا موضوع جذب بازیکن خارجی را تکذیب نکرده است.



صبا پیش از این ارسلان مطهری را از نفت تهران جذب کرده بود و گفته می‌شود رضا علیاری مدافع نفت نیز به زودی به صبا ملحق می‌شود و در این صورت سهمیه لیگ برتری صبا به 5 بازیکن می‌رسد.



دانشگر فصل گذشته ۱۷ بازی برای نفت تهران انجام داد و مدافع میانی این تیم بود که در این مدت حضورش توانست دو گل مهم به پرسپولیس و استقلال اهواز بزند.



این مدافع ۲۳ ساله یکی از خریدهای لیگ برتری صبا محسوب می‌شود اما جزو سهمیه زیر ۲۳ سال این تیم است و نسبت به سال گذشته میانگین سنی خط دفاعی این تیم را پایین می‌آورد.



پیش از این بازیکنانی چون محسن فروزان از راه آهن، مهرداد کفشگری از پرسپولیس و صادق محرمی از ملوان به صبا ملحق شده بودند و چند بازیکن صبا نیز این تیم را ترک کرده‌اند.