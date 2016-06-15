۱۲۰ هزار معتاد در فارس شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهيمی صبح چهارشنبه در نشست خبری هفته مبارزه با مواد مخدر، گفت: ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در استان فارس مواد مخدر مصرف می کنند که البته آمارهای تفکیکی در این راستا وجود ندارد.

وی ادامه داد: حرکت های مختلفی مناسبی نیز برای کاهش مصرف اعتیاد و یا جلوگیری از شیوع آن مد نظر قرار گرفته و اجرایی شده اما در آمار شاهد کاهش مصرف نیستیم هرچند که در برنامه توسعه بنابوده سالانه ۴ درصد کاهش اعتیاد را داشته باشیم.

دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس تاکید کرد: شيوع مصرف مواد مخدر در فارس ۳.۱۳ درصد و حداقل سن اعتياد نیز ۱۴ تا ۱۶ سال است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه سن اعتیاد ۱۱ سال نیست، گفت: درصد دانش آموزان مصرف کننده مواد مخدر در مقایسه با کل معتادین حدود یک درصد است هرچند که آموزش و پرورش این درصد را رد می کند.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی مراکز مشخص ترک و مراقبت از معتادین در استان فارس تاثیر فراوان داشته، گفت: راه اندازی اتاق‌های تزريق در مراكز «دی آی سی» و «شيلتر» اقدامی در راستای كنترل بهتر و مطلوب‌تر بيماری های منتقل شده به واسطه سرنگ‌های مشترک است که با راه‌اندازی اين مراكز و اقداماتی كه در آنها انجام شد، در سال ۹۰ تا حدودی انتقال ايدز از طريق سرنگ آلوده، كنترل شد.

دبير شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان فارس ادامه داد: جمع‌آوری معتادان متجاهر و پرخطر باعث كاهش ۳۴ درصدی جرائم را در مدت زمان های مشخص از جمله ایام نوروز را به همراه داشته است.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز گفت: امحاء ۵.۵ تن موادمخدر، برگزاری ۲۹ همايش در ۲۹ شهرستان، تجليل از خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران عرصه مبارزه با موادمخدر، تجليل از كميته‌های ۵ گانه مبارزه با موادمخدر، اجرای طرح‌های پاكسازی مناطق آلوده، برپايی همايش شميم پاكی، پذيرش معتادان بهبوديافته در مراكز فنی و حرفه‌ای، تخفيف ۱۰ تا ۱۵ درصدی مراكز درمان سوء‌مصرف موادمخدر، برگزاری كارگاه‌های آموزشی آشنايی با مواد مخدر جديد در دانشگاه‌ علوم پزشكی فارس و... برخی از برنامه های این هفته است.

وی تاکید کرد: از بین بردن قاچاق مواد مخدر یک شعار آرمانی است زیرا گردش مالی سالانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد دلار باعث ایجاد مافیایی بزرگ و قدرتمند در جهان است.

ابراهیمی تصریح کرد: با تمام قدرت برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر حرکت می کنیم اما در این مسیر باید مردم جامعه نیز همراه ما باشند.