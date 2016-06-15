اخاذ اينترنتی را شناسايی کنيد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد جبارپور فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد گفت: با دريافت يک فقره شکايت با موضوع اخاذی و مزاحمت در شبکه های اجتماعی، موضوع در دستور کار پليس فتای ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: در تحقيقات اوليه مشخص شد که شخص ناشناسی با ايجاد صفحات متعدد مبنی بر آشنايی و ايجاد روابط دوستانه و کاری با طعمه های خود پس از گذشت مدت زمانی از آشنايی آنها و جلب اعتماد طرف مقابل، پيشنهاد درخواست های غير معقول همچون دريافت مبالغی وجه نقد کرده و در صورت رد درخواست از سوی شکات اقدام به انتشار تصاوير شخصی آنها در فضای مجازی می کند.

سرهنگ جبارپور، ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع، کارشناسان پليس فتا به سرعت وارد عمل شدند و با رصد شبکه های اجتماعی هويت متهم را شناسايی کردند و در تحقيقات تکميلی مشخص شد که نامبرده ساکن شهر تهران است.

وی گفت: بلافاصله تيم ويژه اي از ماموران پليس فتا با هماهنگی مقام قضایی برای دستگيری متهم به محل زندگي وی اعزام شدند اما پس از حضور ماموران در آنجا مشخص شد که متهم به يکی از استان های مرکزی کشور متواری شده است.

سرهنگ جبارپور در ادامه افزود: با ادامه اقدامات پليسی، محل اختفاء متهم در شهر اصفهان رديابي شد و ماموران با دريافت نيابت قضائی به استان اصفهان اعزام شدند و با همکاری ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان مبارکه، وی را در حالی که در منزل يکی از آشنايانش مخفی شده بود در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند و از محل اختفاء متهم،پنج دستگاه گوشی تلفن همراه و ۱۰ عدد سيم کارت کشف و توقيف شد.

وی گفت: متهم به دادسرای شهرستان مبارکه اصفهان ارجاع و با قرار وثيقه ۶۰۰ ميليون ريالی به شهرستان ساوجبلاغ انتقال داده شد.

سرهنگ جبارپور افزود: در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی دارای ۹ فقره سابقه کيفری از جمله سرقت، مزاحمت، اخاذی و ... که تا کنون با اين شيوه از ۱۸ نفر از شهروندان اخاذی کرده است.

وی با توجه به احتمال اخاذی های متعدد از سوی اين فرد گفت: داديار شعبه چهارم دادسرای نظرآباد، دستور چاپ عکس بدون پوشش متهم را در رسانه های جمعی صادر کرده است، بنابراين از شهروندانی که به اين شيوه و يا توسط اين فرد مورد اخاذی يا مزاحمت قرار گرفته اند، درخواست می شود تا برای پيگيری شکايت خود به پليس فتا شهرستان ساوجبلاغ واقع در هشتگرد –خيابان مصلی –ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ساوجبلاغ مراجعه کنند.