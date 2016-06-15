مازراتی و پورشه زیرپای فروشندگان موادمخدر/بازداشت۷۴هزار خرده فروش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آذرنیا در نشست خبری به مناسبت سالروز مبارزه با مواد مخدر گفت: گستردگی مسئله مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق تهاجم فرهنگی از جنگ تحمیلی کمتر نیست.

وی افزود: گردش مالی مواد مخدر بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار است و بعد از فقر و مسائل محیط زیستی مهمترین چالش دنیا به شمار می رود. چهارمین منبع اقتصادی دنیا بعد از نفت، توریسم و اسلحه برای گردانندگان آن به شمار می آید.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر در این بخش شاغل هستند، این موضوع را بیانگر حساسیت ها و ضرورت هایی دانست که ایجاب می کند همه مسئولان با تمام توان در آن ورود پیدا کنند.

آذرنیا ادامه داد: گرچه استان تهران با نرخ شیوع ۲.۹۳ درصد نهمین استان کشور در این زمینه به شمار می رود، اما نباید به راحتی از این مسئله بگذریم. پاک بودن بیش از ۹۷ درصد مردم استان موضوع مهمی است اما همین حدود ۳ درصد هم که با اعتیاد درگیرند، جای نگرانی دارد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مواد مخدر به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود، گفت: مهمترین زمینه شرارت، سرقت و اعمال منافی عفت، مواد مخدر بوده و چهارمین علت مرگ و میر در کشور نیز همین مواد مخدر است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران اعلام کرد: در سال های اخیر به طور میانگین روزانه ۱۰ نفر به علت سوءمصرف مواد مخدر جان خود را در کشور از دست می دهند. در این حوزه، ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز داده ایم، اما هنوز هم مهمترین دغدغه مردم است.

آذرنیا افزود: شاید تصور کنیم بیکاری یا تورم دغدغه اصلی مردم است، اما بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد مردم دغدغه شان موضوع مواد مخدر است.

ظرفیت مراکز درمانی معتادان ۱۰ برابر شده است

وی سپس به ارائه آمارهای مربوط به ۲ ماهه آغازین سال ۹۵ در استان تهران پرداخت و یادآور شد: اقداماتی که در مقابله با مواد مخدر انجام داده ایم، به این شکل نتیجه داد که در ۱۲ ماهه سال ۹۴، ۷۴ هزار و ۸۱۵ نفر خرده‌فروش در سطح استان دستگیر و جهت اعمال قانون به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند اما این آمار در ۲ ماهه آغازین سال ۱۳۹۵، ۱۵ هزار و ۷۰۶ نفر بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تصریح کرد: در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۴ در استان تهران ۲۷ هزار و ۷۰۰ کیلو کشفیات مواد مخدر داشتیم که در ۲ ماهه آغازین سال ۱۳۹۵ این عدد ۷ هزار و ۳۸۳ کیلوگرم بوده است. ساماندهی معتادان متجاهر در سطح استان تهران نیز عدد بی سابقه ۹ هزار و ۷۶۰ نفر در سال گذشته بوده که ساماندهی شده و برای درمان آنها اقدام شد و از این میان ۴۲۶ نفر زن بودند. در ۲ ماهه اخیر ۳ هزار و ۸۲۷ نفر معتاد متجاهر ساماندهی شده اند که این عدد به اندازه کل آمار سال ۱۳۹۳ بوده و از این میان، ۸۰ نفر زن بودند.

آذرنیا اظهار کرد: آمار ایجاد مراکز درمانی و ساماندهی معتادان متجاهر، ظرفیت درمان ۴۰۰ نفر در سطح استان بوده که از ۶ ماهه سال ۹۴ به این طرف، این عدد به ۴ هزار نفر افزایش یافته یعنی ۱۰ برابر شده است و ما توانسته ایم در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۳ هزار و ۸۰۰ نفر را تحت درمان قرار دهیم.

به گفته وی، شهرداری تهران هم جهت این افزایش ظرفیت کمک کرده و هزار و ۵۰۰ نفر از این ظرفیت توسط شهرداری تهران ایجاد شده است و مابقی مراکز ماده ۱۵ بوده که در اختیار سازمان بهزیستی است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تاکید کرد: این ظرفیت باید به ۶ هزار نفر برسد. شهرداری مرکز دیگری در حکیمیه تهرانپارس تملک کرده و تجهیز آن نیز در حال انجام است که این مرکز ۳۰ هزار متر مساحت و ۱۳ هزار متر سوله دارد.

آذرنیا افزود: کار بزرگ دیگری که در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴ به این طرف در بحث درمان معتادان متجاهر اتفاق افتاد، ایجاد ۴۴ مرکز بهاران توسط شهرداری تهران بود که هر مرکز ۱۵۰ نفر گنجایش دارد و ظرفیت نهایی مجموعا ۶ هزار و ۶۰۰ نفر خواهد بود که امروز از این تعداد، ۲۲ مرکز فعال شده و بیش از ۲ هزار نفر تحت درمان هستند، مابقی هم تملک شده و در حال تجهیز است. این مراکز در راستای توافقات شهرداری تهران، استانداری تهران و ستاد مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده که جا دارد در این زمینه از شهرداری تهران تقدیر شود.

وی درباره مراکز بهاران توضیح داد: معتادان جمع آوری شده به مدت یک تا سه ماه تحت درمان هستند و پس از درمان به مراکز بهاران منتقل می شوند تا طی ۶ ماه این فرآیند تکمیل شود و در آن بازتوانی و حتی امکان اشتغال برای معتادان فراهم شده و فرد به عنوان عنصر مفید به جامعه برگردد. اولین پذیرش مراکز بهاران اواخر بهمن ماه سال گذشته بوده و به این ترتیب اولین خروجی‌های آن حدود ۲ ماه آینده خواهد بود. ادامه فرایند در مراکز بهاران برای معتادان اجباری نیست و در صورت تمایل رخ می دهد.

مرگ معتادان بر اثر مصرف شربت تریاک دریافتی از مراکز درمانی شایعه نبود

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران شایعه مرگ برخی از افراد به دلیل مصرف شربت تریاک از مراکز درمانی را تایید و اظهار کرد: ما حدود ۲ هزار مرکز درمانی سرپایی داریم که بخشی بسیار محدودی از آنها شربت تریاک ارائه می کنند و بخش دیگری متادون. مسمومیت بر اثر این شربت های تریاک اتفاق افتاد و شایعه نبود و دسته کم سه نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. تغییری در خدمات این مراکز رخ نداده، اما با سامانه ای که طراحی شده و مورد بحث است تا مصوب شود نظارت سخت‌تری بر مراکز اعمال خواهد شد تا متادون هم از بازار آزاد جمع آوری شود.

آذرنیا درباره جمع آوری آشپزخانه های شیشه هم گفت: امسال در این ۲ ماه، ۱۲ لابراتوار شناسایی و منهدم شده که آمار نسبت به سال قبل کاهش داشته است. کار برای تولیدکنندگان مواد مخدر در تهران و اطراف تهران به دلیل نظارت ها سخت تر شده و هر چه ما بیشتر کنترل کنیم، آنها از مرکز بیشتر فاصله می گیرند.

وی با تصریح اینکه کسی که سه بار شیشه مصرف کند، تا آخر عمر درگیر آن خواهد بود، اضافه کرد: تولید شیشه در یک خانه معمولی هم ممکن است. زمانی فرمول تولید شیشه ۱۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می شد، اما الان به راحتی در دسترس قرار دارد. اینکه بگوییم این مسئله را ریشه کن کردیم، محال است اما واقعا کشف ۱۲ مورد در تهران به معنای آن است که چیز زیادی باقی نمانده که پلیس با آن برخورد آنچنانی داشته باشد.

پورشه و مازراتی در پارکینگ موادمخدر/یکی از متهمان یک شهرک مسکونی داشت

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در خصوص اموال بازداشت شدگان حوزه مواد مخدر جزئیاتی ارائه کرد و گفت: یکی از این فروشندگان که ۱۶۴ کیلوگرم شیشه در اختیار داشته و هنوز حکم او اجرا نشده است، تنها یک شهرک مسکونی در شمال کشور دارد. همچنین ۱۳ واحد مسکونی و تجاری تحویل گرفته ایم، ۶۳ دستگاه خودروی توقیفی را با حکم قضایی و ۵۰ خودروی مصادره ای را فروختیم که این خودروها از پراید تا چندین خودروی پورشه و یک خودروی مازرا تی را شامل می شود، ۶۰ پرونده هم در حوزه شناسایی داریم که متهمان حوزه مواد مخدر به ما معرفی شده اند تا املاکشان شناسایی شود. در این ۲ ماه تنها از حساب یک نفر که حکم اعدام داشت و اجرا هم شد، ۱۲ میلیارد تومان کشف شد که به خزانه برگشت و همین فرد تعداد زیادی هم واحدهای مسکونی در شهرک راه آهن داشت که آنها را تحویل گرفتیم.

آذرنیا در پایان با بیان اینکه در حوزه کارآفرینی فرصت های شغلی خیلی خوبی ایجاد کرده ایم، خاطرنشان کرد: اگر افراد بهبودیافته بخواهند سر کار بروند، دیگر هیچ مشکلی نخواهند داشت و سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر سر کار رفته اند.