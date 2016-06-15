حضور نظامیان آلمانی و فرانسوی در سوریه را محکوم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار در خبری فوری به نقل از وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق حضور نظامیان آلمانی و فرانسوی در شهرهای عین العرب و منبج را محکوم می کند.

وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: حضور نیروهای آلمانی و فرانسوی در عین العرب و منبج توجیهی ندارد و نقض آشکار استقلال و حاکمیت سوریه محسوب می شود.

بنا بر اعلام وزارت خارجه سوریه، مبارزه جدی و قانونی با تروریسم اقتضا می کند که در این رابطه با دولت مشروع سوریه همکاری وجود داشته باشد.

یگان نظامی آلمان روز سه شنبه به شهر منبج واقع در شمال حلب در سوریه که تحت محاصره نیروهای دموکراتیک سوریه است، وارد شدند. یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، در همین راستا گفت: قرار است این نیروهای آلمانی، به حدود ۵۰۰ نظامی آمریکایی و شماری از نظامیان فرانسه که پیشتر در منطقه حضور یافته اند، ملحق شوند و همگی در مبارزه با داعش به نیروهای سوری کمک کنند.

مأموریت این نظامیان، هماهنگی نظامی میان جنگنده های ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش و نیروهای زمینی می باشد و همچنین در حملات و درگیری های خیابانی و خنثی کردن مین ها نیز کمک می کنند.