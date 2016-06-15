مسابقات کشتی جام رمضان مازندران در خلیل شهر برگزار می شود

محمدتقی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمهیدات مناسبی برای برگزاری این دوره از مسابقات در خلیل شهر اندیشیده شده که امیدواریم همچون سال‌های گذشته میزبان خوبی برای این ورزش و ورزشکاران باشیم.

وی افزود: درمجموع هفت تیم استانی در این دوره از مسابقات حضور دارند که شامل تیم‌های قدرتمند المپیک شفق بابل، طلایه داران قائم‌شهر، گیل خواران جویبار، دخانیات ساری، منتخب گلوگاه، خلیل شهر و بهشهر هستند و امیدواریم شاهد برگزاری مسابقات و رقابتی باکیفیت در این دوره باشیم.

محمدپور بابیان اینکه ۱۰ دوره از این مسابقات با برنامه‌ریزی مناسبی برگزار شد ادامه داد: استعداد و انگیزه فراوانی در جوانان خلیل شهری نسبت به کشتی وجود دارد که امیدواریم برگزاری این مسابقات در شناسایی استعدادها و پرورش آن نقش اساسی ایفا کند.

رئیس هیات کشتی خلیل شهر با اشاره به حضور کشتی گیران خلیل شهری در مسابقات ملی و بین‌المللی اظهار داشت: کشتی گیران خلیل شهری دارای پتانسیل بالا در این ورزش هستند که امیدواریم با برگزاری این مسابقات و توجه بیشتر مسئولان به این امر، به رشد و شکوفایی بیشتر این ورزش کمک شود.

وی در پایان با اشاره به جوایز در نظر گرفته در این دوره از مسابقات گفت: جوایز این دوره از مسابقات رد دو بخش تیمی و انفرادی است که جوایز تیم‌های برتر به ترتیب، تیم اول ۱۰ میلیون ریال، تیم دوم ۸ میلیون ریال و تیم سوم شش میلیون ریال و همچنین جوایز نفرات برتر نیز نفر اول: یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، نفر دوم: یک‌میلیون ریال و نفر سوم: ۸۰۰ هزار ریال دریافت می‌کند.