فیلم: تشخیص آب زمزم با جریان برق

فردی دو سیم برق را که یکی از آنها به چراغ و دیگری به جریان برق وصل است در آب معمولی و آب زمزم فرو می‌برد. اما چراغ فقط هنگامی روشن می‌شود که سیم‌ها در آب زمزم فرو می‌روند.

این فرد که روش خطرناکی را برای این آزمایش آب زمزم انتخاب کرده، تأکید می کند آب زمزم به دلیل داشتن املاح معدنی فراوان، به راحتی جریان برق را عبور می‌دهد ولی نمی‌توان با آب معمولی چنین کاری را انجام داد.