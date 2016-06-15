انتزاع پنج روستا از هرمزگان متوقف شد/ بازنگری مصوبه توسط دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر ظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورای اداری شهرستان در جمع مردم پنج روستای غرب شهرستان پارسیان حضور یافت و با اشاره به بخشی از اقدامات مهم و تاثیرگذار دولت تدبیر و امید، تعامل سازنده در عرصه سیاست خارجی، از بین بردن ایران هراسی، باز شدن عرصه گفتگو جهانی، اعتماد مردم به دولت و به سرانجام رسیدن برجام را از اقدامات مهم دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی برشمرد.

وی افزود :کاهش نرخ تورم و بازگشت به تعادل و ثبات اقتصادی و رعایت انضباط مالی در حوزه اقتصاد و اجرای طرح تحول نظام سلامت و کاهش چشمگیر هزینه های درمان از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بوده است. همه دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی درست و منطقی در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام عملی داشته باشند.

رادمهر با اشاره به موضوع الحاق به عنوان مهمترین دغدغه و نگرانی مردم پارسیان گفت : ورود خودسرانه و شبانه مسئولین و اعضای شورای تامین شهرستان لامرد به حریم منطقه پنج روستای غرب پارسیان، موجب رعب و وحشت و برهم زدن عبادات مردم در شبهای مبارک رمضان و سلب آسایش و آرامش عمومی شده است.

وی تاکیدکرد: ورود بدون مجوز قانونی به حوزه سیاسی، قضایی و انتظامی و محدوده جغرافیایی شهرستان جرم تلقی می گردد و از طریق مراجع امنیتی و قضایی با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد. پنج روستای غرب پارسیان از امکانات رفاهی برخوردار است و اعتبارات خوبی برای توسعه پنج روستا در نظر گرفته شده است.

اجرای مصوب متوقف شده است

وی گفت: اخیرا صحبتهایی با استاندار هرمزگان داشته ام و گفته اند با تماسهایی که با وزارت کشور برقرار کرده اند، وزیر کشور اطمینان خاطر داده که هیچ برنامه ای برای اجرای الحاق وجود ندارد و مصوبه کاملا متوقف است، مردم نگران نباشند، تمام سعی و پیگیریها بر این است که مجددا این مصوبه در هیئت دولت جهت بازنگری و اصلاح مطرح شود.

فرماندار پارسیان تصریح کرد : تا زمانی که از سوی وزارت کشور و استانداری هرمزگان دستورات جدیدی نداده اند تمام قد از وجب به وجب خاک شهرستان و حوزه تحت مدیریت خود به صورت قاطعانه و قانونمند دفاع خواهیم کرد.

در این جلسه مردم پنج روستا در یک نشست صمیمی ضمن اعلام مخالفت صد درصدی خود با انتزاع پنج روستا و الحاق به لامرد فارس، مسائل و مشکلات خود را با مسئولین شهرستان در میان گذاشتند و مدیران دستگاه های اجرایی ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم، در پایان تصمیمات خوبی برای خدمت رسانی مطلوب و شایسته تر به مردم پنج روستا اتخاذ شد.