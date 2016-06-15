۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

فرماندار شهرستان پارسیان:

انتزاع پنج روستا از هرمزگان متوقف شد/ بازنگری مصوبه توسط دولت

پارسیان - فرماندار شهرستان پارسیان گفت: وزیر کشور این اطمینان خاطر را داده که مصوبه انتزاع پنج روستا از هرمزگان متوقف شده و هیچ یک از روستاهای پارسیان جدا نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر ظهر چهارشنبه با حضور اعضای شورای اداری شهرستان در جمع مردم پنج روستای غرب شهرستان پارسیان حضور یافت و با اشاره به بخشی از اقدامات مهم و تاثیرگذار دولت تدبیر و امید، تعامل سازنده در عرصه سیاست خارجی، از بین بردن ایران هراسی، باز شدن عرصه گفتگو جهانی، اعتماد مردم به دولت و به سرانجام رسیدن برجام را از اقدامات مهم دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی برشمرد.

وی افزود :کاهش نرخ تورم و بازگشت به تعادل و ثبات اقتصادی و رعایت انضباط مالی در حوزه اقتصاد و اجرای طرح تحول نظام سلامت و کاهش چشمگیر هزینه های درمان از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بوده است.  همه دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی درست و منطقی در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام عملی داشته باشند.

رادمهر با اشاره به موضوع الحاق به عنوان مهمترین دغدغه و نگرانی مردم پارسیان گفت : ورود خودسرانه و شبانه مسئولین و اعضای شورای تامین شهرستان لامرد به حریم منطقه پنج روستای غرب پارسیان، موجب رعب و وحشت و برهم زدن عبادات مردم در شبهای مبارک رمضان و سلب آسایش و آرامش عمومی شده است.

وی تاکیدکرد: ورود بدون مجوز قانونی به حوزه سیاسی، قضایی و انتظامی و محدوده جغرافیایی شهرستان جرم تلقی می گردد و از طریق مراجع امنیتی و قضایی با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد. پنج روستای غرب پارسیان از امکانات رفاهی برخوردار است و اعتبارات خوبی برای توسعه پنج روستا در نظر گرفته شده است.

اجرای مصوب متوقف شده است

وی گفت: اخیرا صحبتهایی با استاندار هرمزگان داشته ام و گفته اند با تماسهایی که با وزارت کشور برقرار کرده اند، وزیر کشور اطمینان خاطر داده که هیچ برنامه ای برای اجرای الحاق وجود ندارد و مصوبه کاملا متوقف است، مردم نگران نباشند، تمام سعی و پیگیریها بر این است که مجددا این مصوبه در هیئت دولت جهت بازنگری و اصلاح مطرح شود.

فرماندار پارسیان تصریح کرد : تا زمانی که از سوی وزارت کشور و استانداری هرمزگان دستورات جدیدی نداده اند تمام قد از وجب به وجب خاک شهرستان و حوزه تحت مدیریت خود به صورت قاطعانه و قانونمند دفاع خواهیم کرد.

در این جلسه مردم پنج روستا در یک نشست صمیمی ضمن اعلام مخالفت صد درصدی خود با انتزاع پنج روستا و الحاق به لامرد فارس، مسائل و مشکلات خود را با مسئولین شهرستان در میان گذاشتند و مدیران دستگاه های اجرایی ضمن پاسخگویی به مطالبات مردم، در پایان تصمیمات خوبی برای خدمت رسانی مطلوب و شایسته تر به مردم پنج روستا اتخاذ شد.

کد مطلب 3686809

