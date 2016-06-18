محمدرضا اصلی کارگردان نمایش «نگاهمان می‌کنند» درباره اجرای این اثر نمایشی که این روزها در تماشاخانه مسعودیه روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: اجرای نمایش «نگاهمان می کنند» تا ۳ تیرماه تمدید شده است و این تمدید دیگر تکرار نخواهد شد. این نمایش نوشته نغمه ثمینی بوده و پیش از این دی ماه سال گذشته در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته بود. خوشبختانه با وجودی که در ماه رمضان قرار داریم اما استقبال از نمایش خوب بوده است.

وی درباره تغییراتی که این اجرا نسبت به اجرای سال گذشته داشته است، بیان کرد: در اجرای قبلی نمایش در سالن ناظرزاده کرمانی که سالنی قاب عکسی است به صحنه رفته بود اما تماشاخانه مسعودیه سالنی بلک باکس دارد که با توجه به این تفاوت، تغییراتی در اجرا و میزانس ها به وجود آمده است. در حال حاضر نمایش به شکل سه سویه اجرا می شود اما تغییری در متن و دیالوگ ها به وجود نیامده است.

اصلی درباره اجرا در یک تماشاخانه خصوصی تصریح کرد: خوشبختانه میلاد نیک آبادی مدیر تماشاخانه مسعودیه گروه بسیار خوبی گرد هم آورده است که در حد توان و امکاناتشان از گروه هایی که در این سالن اجرا می روند حمایت می کنند. تماشاخانه مسعودیه سالن خوبی است اما توقع می رود که از تماشاخانه های خصوصی حمایت شود چون متاسفانه در حال حاضر هنوز بنیاد فعالیت تماشاخانه های خصوصی و میزان حمایتی که دولت باید از این سالن ها بکند، نهادینه نشده است. در حال حاضر تضمینی برای فعالیت این تماشاخانه ها وجود ندارد پس باید کمک کرد تا تماشاخانه های خصوصی استاندارد و تجهیز شوند.

این کارگردان تئاتر درباره حضور چهره های سینمایی و تاثیری که در جذب مخاطب داشته اند، گفت: برخی از بازیگران نمایش همچون کاظم سیاحی و شیدا خلیق بیشتر بازیگران تئاتر هستند اما در سینما و تلویزیون هم فعالیت دارند. در واقع تمام بازیگران نمایش تجربه حضور در تئاتر را دارند و اینطور نیست که همه آنها تنها چهره های سینمایی باشند. خودِ من، فرشته صدرعرفایی و مسعود کرامتی را از بازی های تئاتری شان شناختم چون ریشه این هنرمندان از تئاتر است بقیه بازیگران نیز قبلا در تئاتر بازی داشته اند اما ممکن است تجربیاتشان نسبت به بقیه کمتر باشد.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: اما حضور این بازیگران تاثیر مثبتی در استقبال از این نمایش داشته است که جای خوشحالی دارد. نمی توان حضور بازیگران در استقبال از یک نمایش را نادیده گرفت چون در شرایطی که تئاتر هیچ حامی ندارد و کوچکترین تبلیغی نیز برایش نمی شود اینکه یک نمایش مورد استقبال قرار گرفته است جای خوشحالی دارد.

نمایش «نگاهمان می کنند» مضمونی اجتماعی دارد و به معضلات فرهنگی، شک و تردید، خیانت و لو رفتن فضای خصوصی افراد در روزگار معاصر می ­پردازد. این نمایش درباره یک نوع احساس عدم امنیت انسان معاصر از زیر نگاه دیگران بودن است به این معنی که زندگی خصوصی به تدریج معنای خود را از دست می­ دهد.

بازیگران این نمایش که تا ۳ تیرماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه مسعودیه روی صحنه است به ترتیب ورود به صحنه نازنین فراهانی، کاظم سیاحی، شیدا خلیق، فرشته صدرعرفایی، مسعود کرامتی و سام قریبیان هستند. عکس های خبر از گلشن قربانیان و رضا جاویدی است.