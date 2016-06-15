۲۴ هزار زنجانی سال گذشته خون اهداء کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک اسدی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از اهدا کنندگان خون مستمر استان در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در پایگاه منطقهای انتقال خون استان زنجان، افزود: انتقال خون زنجان میتواند بهعنوان الگوی توسعه در بخش دولتی در سطح استان زنجان و حتی ملی مطرح باشد.
وی بابیان اینکه اصلاح زیرساختها در این مجموعه بسیار وقتگیر است، اذعان کرد: قادر به حضور مستمر و پررنگ در رسانهها نیستیم و به همین خاطر تعامل بیشازپیش با رسانهها را جزو اولویتهای اصلی خود قرار دادهایم تا از این ظرفیت برای توسعه بخشهای مختلف بهرهمند شویم.
اسدی تأکید کرد: فعالیتهای خوب و تأثیرگذار زیادی در پایگاه منطقهای انتقال خون زنجان انجامشده است و وضعیت گذشته انتقال خون استان زنجان بههیچوجه قابل قیاس با امروز نیست.
مدیرکل انتقال خون استان زنجان با بیان اینکه طی سال گذشته سال گذشته در حدود ۲۴ هزار نفر در استان زنجان اقدام به اهدای خون کردند، گفت: در حال حاضر ۵۲ درصد اهدا کنندگان خون در استان زنجان را اهدا کنندگان مستمر تشکیل می دهند.
اسدی بابیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی پایگاه منطقهای خون زنجان ارتقای کیفی فرآوردههای خونی و رفع دغدغهها در این حوزه است، افزود: جداسازی سالن انتقال خون بانوان از آقایان، ایجاد اتاق معاینه ۲ برای تسهیل در ارائه خدمات به اهداکنندگان، تهیه دو عدد دستگاه خود حذفی محرمانه، تهیه ترالی اورژانس و ساماندهی داروها، خرید و نصب دستگاه نوبتدهی اهداکنندگان از اقدامات مهم در پایگاه منطقهای انتقال خون زنجان است.
