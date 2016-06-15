به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» و «فرانسوا اولاند» روسای جمهوری آمریکا و فرانسه در تماس تلفنی با یکدیگر مقابله با تروریسم را هدف مشترک دو کشور اعلام کردند.

رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که پاریس و متحدانش دست از مقابله با داعش بر نمی دارند.

تماس تلفنی روسای جمهوری فرانسه و آمریکا در حالی انجام شد که دو کشور به تازگی از حملات ترویستی آسیب دیده و شماری از شهروندان خود را از دست داده اند.

در تیراندازی دو روز گذشته در یک باشگاه شبانه شهر اورلاندو آمریکا، ۴۹ نفر کشته و بیش از ۵۳ نفر مجروح شدند.

دوشنبه نیز در غرب پاریس، یک فرمانده پلیس و همسر وی توسط چاقو کشته شدند.



گروه تروریستی «داعش» مسئولیت هر دو اقدام را به عهده گرفته است.