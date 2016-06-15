به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی شهرستان ادب، ثبت نام برای شرکت در سومین دوره از مدرسه رمان خود را آغاز کرد.

علی اصغر عزتی پاک مدیر این مدرسه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: سومین دوره مدرسه رمان موسسه شهرستان ادب در شهریور ماه آغاز به کار می‌کند و ثبت نام برای حضور در آن در حال حاضر در سایت موسسه در حال انجام است و تا پایان تیرماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این دوره از مدرسه با ظرفیت ۱۰ هنرجو برگزار می‌شود که نسبت به دوره‌های قبل با اندکی کاهش مواجه است.

به گفته عزتی پاک این دوره از این مدرسه نیز همانند سال گذشته با حضور اساتیدی چون محمد حسن شهسواری، بلقیس سلیمانی، مجید قیصری و ...برگزار خواهد شد و مراسم افتتاحیه آن نیز در شهریور ماه سال جاری خواهد بود.

همچنین عزتی پاک از رونمایی از هشت رمان منتشر شده هنرجویان این مدرسه در مراسم افتتاحیه این دوره از این مدرسه خبر داد.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در این مدرسه رمان می‌توانند به نشانی اینترنتی www.shahrestanadab.com مراجعه کنند.