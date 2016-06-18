برگزاری ۵۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته حجاب و عفاف در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران کریمی ظهر شنبه در ستاد احیا امربه‌معروف و نهی از منکر نهاوند، گفت: سپاه ناحیه نهاوند برنامه‌ریزی‌ها لازم را در راستای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام‌شده، انجام داده است.

وی افزود: سپاه ناحیه نهاوند در زمینه اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، جوانان بسیجی و فعال را که در عرصه‌های اقتصادی و تولیدی فعالیت دارند موردحمایت قرار داده و با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تلاش کرده برای رونق اقتصادی در این شهرستان گام مؤثری بردارد.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند در ادامه از اجرای بیش از ۵۰ برنامه مختلف در رابطه با هفته حجاب و عفاف در نهاوند خبر داد و گفت: همایش ۳ هزارنفری بانوان محجبه به‌اتفاق خانواده‌های آن‌ها در میدان مرکزی نهاوند ازجمله مهم‌ترین این برنامه ها است که در هفته حجاب و عفاف در نهاوند برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف به‌عنوان یکی از ضروریات باورهای دینی نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه است، گفت: امروز بدحجابی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که سایر بخش‌های اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و باید با این پدیده برخورد فرهنگی صورت گیرد.

وی در پایان عنوان کرد: خانواده‌ها در نهادینه کردن باورها و ارزش‌های دینی افراد نقشی اساسی بر عهده‌دارند و از این طریق می‌توان با تشکیل جلسات فرهنگی آنان را نسبت به مسئله حجاب حساس کرد.