شرط رستگاری استقامت است

مجله مهر: شرط رستگاری، ایمان، استقامت و یاد خداست.
جز دهم قرآن کریم دو سوره انفال و توبه را شامل میشود. آیه ۴۵ سوره انفال در خطاب به رزمندههای میدانهای جنگ است و به آنها نوید میدهد که دشمانان را در چشم مومنان کوچک و تعدادشان را اندک میکند؛ به شرطی که به خدا ایمان داشته باشند و خدا را زیاد یاد کنند و بالاخره نترسند و از خود استقامت نشان بدهند.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اي كساني كه ايمان آوردهايد هنگامي كه با گروهي (در ميدان نبرد) روبرو ميشويد ثابت قدم باشيد و خدا را فراوان ياد كنيد تا رستگار شويد.
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