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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۹

هر روز؛ یک آیه رحمت

شرط رستگاری استقامت است

شرط رستگاری استقامت است

ماه رمضان که می شود، بهترین فرصت برای خواندن قرآن است. در ماه رحمت، هر روز «یک آیه رحمت» از قرآن کریم را با هم مرور می‌کنیم.

مجله مهر: شرط رستگاری، ایمان، استقامت و یاد خداست.

جز دهم قرآن کریم دو سوره انفال و توبه را شامل می‌شود. آیه ۴۵ سوره انفال در خطاب به رزمنده‌های میدانهای جنگ است و به آنها نوید می‌دهد که دشمانان را در چشم مومنان کوچک و تعدادشان را اندک می‌کند؛ به شرطی که به خدا ایمان داشته باشند و خدا را زیاد یاد کنند و بالاخره نترسند و از خود استقامت نشان بدهند.

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اي كساني كه ايمان آورده‌‏ايد هنگامي كه با گروهي (در ميدان نبرد) روبرو مي‏‌شويد ثابت قدم باشيد و خدا را فراوان ياد كنيد تا رستگار شويد.

کد مطلب 3686940

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