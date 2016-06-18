شرط رستگاری استقامت است

مجله مهر: شرط رستگاری، ایمان، استقامت و یاد خداست.

جز دهم قرآن کریم دو سوره انفال و توبه را شامل می‌شود. آیه ۴۵ سوره انفال در خطاب به رزمنده‌های میدانهای جنگ است و به آنها نوید می‌دهد که دشمانان را در چشم مومنان کوچک و تعدادشان را اندک می‌کند؛ به شرطی که به خدا ایمان داشته باشند و خدا را زیاد یاد کنند و بالاخره نترسند و از خود استقامت نشان بدهند.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اي كساني كه ايمان آورده‌‏ايد هنگامي كه با گروهي (در ميدان نبرد) روبرو مي‏‌شويد ثابت قدم باشيد و خدا را فراوان ياد كنيد تا رستگار شويد.