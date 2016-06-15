۱۴۵۰ دستگاه پست توزیع برق در مازندران افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد پستهای هوایی و زمینی حوزه توزیع برق مازندران به ۲۷ هزار و ۲۷۵ دستگاه و ظرفیت آنها نیز به سه میلیون و ۴۳۹ هزار و ۱۱۲ کیلوولت آمپر رسیده است.
وی با اشاره به افزایش شمار مشترکان گفت: از این تعداد ۳۰ هزار و ۲۲ مشترک شهری و ۲۶ هزار و ۷۱۶ مشترک روستایی است و در حال حاضر تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران به یکمیلیون و ۲۳۵ هزار و ۳۵۶ مشترک رسیده است که ۷۳۴ هزار و ۲۳۶ مشترک عادی شهری و ۴۸۷ هزار و ۹۷۷ مشترک عادی روستایی و ۱۳ هزار و ۱۴۳ هزار مشترک مصارف سنگین هستند.
وی تصریح کرد: حداکثر بار همزمان شرکت در پیکبار سال گذشته هزار و ۶۸۷ مگاوات و انرژی تحویلی به شبکه توزیع شش میلیارد و ۱۲۳ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۷۷۵ کیلووات ساعت بوده که پنج میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۵۷۱ کیلووات ساعت به مصرف مشترکان رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ۵۶ دستگاه پست فوق توزیع با ۹۲ دستگاه ترانس و ظرفیت ۲۵۸۳ مگاوات آمپر و ۴۰۵ فیدر ۲۰ کیلوولت در حوزه این شرکت قرار دارند.
