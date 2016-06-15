جشن «گلریزان زندانیان» نیازمند در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر جواد غفاریان طوسی عصر چهارشنبه در نشست خبری خود که در محل این ستاد برگزار شد، اظهارکرد: کمک به زندانیان نیازمند مربوط به جرایم غیرعمدی است و ریالی به جرایم عمدی از جمله سرقت کمک نمی شود.

غفاریان با اشاره به اینکه منشا بدهی ها نیز دارای اهمیت است و در صورتیکه در تحقیقات تبانی مشخص شود، کمک ها از مصوبه حذف خواهند شد افزود: گروه تحقیق در مشهد مقدس از خدام حرم مطهر رضوی هستند و به صورت افتخاری به ستاد دیه کمک می کنند.

مدیر عامل ستاد دیه خراسان رضوی با بیان اینکه ستاد دیه در خراسان بزرگ در سال ۸۰ تاسیس شده است، افزود:سال گذشته با دریافت مجوز از رئیس کل دادگستری اقدام به شورای حل اختلاف کردیم.

وی در باره تعداد زندانیان آزاد شده توسط این مرکز اذعان کرد: از ابتدای سال ۸۰، بیش از هفت هزار نفر که مبلغ بدهی این زندانیان بیش از ۲۶۴ میلیارد تومان بوده است، توسط ستاد دیه استان آزاد شده اند.

عبادی افزود: ۱۱۶ میلیارد تومان از این مبلغ را شکات که بزرگترین خیرین هستند بخشیده اند و ۱۴۸ میلیارد تومان توسط ستاد دیه از منابع مختلف تامین شده است.

مدیر عامل ستاد دیه خراسان رضویبا بیان اینکه هر سال در ماه مبارک رمضان جشن گل ریزانی برگزار می شود، گفت:در سال جاری ۱۱ جشن گلریزان در استان خراسان رضوی برگزار می شود که دو شهر قوچان و درگز این جشن را برگزار کرده اند.

وی با اشاره به کمک ۱۵۰ میلیون تومانی رهبر در سال ۹۴ به ستاد دیه کشور گفت:کمک رهبری در سال ۹۵ برای ستادهای دیه سراسر کشور۳۰۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: ۹۴ هزار زندانی غیر عمد از ابتدای تاسیس ستاد دیه کشور از طریق جشن گل ریزان در سراسر کشور آزاد شده اند.

غفاریان گفت: با اعلام مدیر عامل ستاد دیه کشور، خراسان رضوی با ۹۱۷ نفر، بیشترین تعداد آزادی زندانیان نیازمند را داشته است و استان های تهران با ۸۱۵ نفر و گیلان با ۶۰۰ نفر زندانی آزاد شده در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

رئیس ستاد دیه استان خراسان رضوی بیان کرد: مبلغ کل بدهی این تعداد زندانی ۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که بیش از ۱۸ میلیارد این مبلغ توسط شاکیان به زندانیان بخشیده شده است و ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان آورده محکومین بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال تا ۲۵ خرداد سال ۹۵تعداد ۱۹۱ نفر زندانی نیازمند طعم آزادی را چشیده اند که در مقایسه با مدت مشابه این تعداد افزایش داشته است.

غفاریان به تعداد زندانیان نیازمند استان خراسان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰۵ نفر مرد و ۷ زندانی نیازمند خانم در استان خراسان داریم که ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی این زندانیان مورد نیاز است.

رئیس ستاد دیه استان خراسان رضویگفت: از تعداد ۶۱۲ زندانی نیازمند جرایم غیر عمد استان، ۱۱۵ نفر محکومین دیه در تصادفات و اتفاقات کارگاهی، ۱۳۵ نفر محکومین مهریه و نفقه، ۳۴۹ نفر محکومین مالی غیر کلاهبرداری هستند.

وی با اشاره به کمک ۱ میلیارد ۶۹۸ میلیونی مردم در سال ۹۴ گفت: امیدواریم در سال جاری بتوانیم بیشترین تعداد زندانیان نیازمند را آراد کنیم.