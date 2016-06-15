حکم متخلفان ۳ حادثه بزرگ نفتی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اصیلیان درباره برگزاری جلسات تخلفات برخی از کارکنان در حوادث نفتی، گفت: پس از بررسی جامع حادثه آتش سوزی ساختمان شهید تندگویان عسلویه در سال ٩٤، افرادی را که قصور آنها در بروز حادثه نقش داشت، شناسایی و برای آنان رای صادر کرد.

رئیس هیئت دوم رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت ویژه HSE با اعلام اینکه از مجموع ١٤ پرونده حادثه که طول یکسال اخیر در دستور کار این هیئت قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس رسیدگی به سه پرونده خاتمه یافته و رای افراد خاطی اعلام شده است.

این مقام مسئول حادثه آتش سوزی در ساختمان شهید تندگویان عسلویه، ٢ حادثه در پالایشگاه شازند اراک و یک حادثه در شرکت گاز خراسان رضوی را موضوع سه پرونده مختومه اعلام کرد و اظهار داشت: در مجموع در این سه پرونده، ٢٠ نفر خاطی شناخته شدند که متناسب با قصور افراد، مجازات‌هایی از جمله اخطار کتبی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و انفصال از خدمت درنظر گرفته شده است.

به گفته اصیلیان، در حادثه آتش سوزی ساختمان شهید تندگویان عسلویه، هفت طبقه از این ساختمان در آتش سوخت و خسارت‌های مالی فراوانی به مجموعه وارد شد.

وی در مورد دیگر پرونده‌هایی که هم اکنون در دستور کار این هیئت قرار دارد، توضیح داد: هم اکنون ١١ پرونده که ١٠ پرونده مربوط به حوادث پارسال و یک پرونده مربوط به حادثه امسال ترکیدگی لوله گاز در عسلویه است، در دست بررسی قرار دارد.

اصیلیان با بیان اینکه این هیئت به طور رسمی کار خود را از بهمن ماه سال ٩٠ در وزارت نفت آغاز کرده است، تاکید کرد: ترکیب فعلی هیئت، خرداد ماه سال گذشته با حکم وزیر نفت تعیین و مشغول به کار شدند و علاوه بر اعضا، این هیئت دارای تیم تحقیقاتی سه نفره‌ای است که افراد این تیم برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده، در محل حادثه حضور می‌یابند.