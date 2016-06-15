  1. سلامت
  2. درمان
۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

نامه وزیر بهداشت به روحانی تکذیب شد؛

طرح تحول سلامت با قوت ادامه می یابد

طرح تحول سلامت با قوت ادامه می یابد

وزارت بهداشت، ارسال نامه از سوی وزیر بهداشت به رئیس جمهور، با محتوای شکست طرح تحول سلامت را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج مطلبی در برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبنی بر ارسال نامه از سوی وزیر بهداشت به رئیس جمهوری، با عنوان «هشدار شکست طرح تحول سلامت» به دلیل عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، وزارت بهداشت ارسال چنین نامه ای را تکذیب کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بطور معمول وزراء و مقامات مسئول دولتی نظرات و مطالبات خود را درطی جلسات هیئت دولت و یا در مذاکرات خصوصی با رئیس جمهور مطرح می نمایند لذا ارسال نامه ای با این مضمون و محتوا واقعیت ندارد.

بر اساس این گزارش طرح تحول سلامت نیز همچنان با قوت ادامه خواهد یافت هر چند در مسیر اجرای هر چه بهتر این طرح نیازمند عمل به تفاهمات، توافقات و تعهدات صندوق های بیمه ای یک ضرورت است .

این گزارش می افزاید: گلایه همیشگی وزارت بهداشت همچنان پابرجاست که عدم تامین منابع مالی پایدار و تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها موجب تضعیف فرایند خدمت رسانی خواهدشد ولی این وزارتخانه با استعانت از ایزد منان و اتخاذ تمهیدات لازم به تعهدات در این زمینه پایبند می باشد.

لذا هرگونه فضاسازی رسانه ای و انعکاس موارد غیر واقع در این زمینه کمکی به حل مشکلات سلامت مردم نخواهد کرد.

کد مطلب 3686992
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها