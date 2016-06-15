اعمال مدیریت مصرف آب در کلانشهرها/ تعلیق طرح انتقال آب خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دائمی با اعلام اینکه تکمیل طرحهای نیمهتمام بخش آب نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است از توقف طرحهای جدید خبر داد و گفت: بایستی در زمینه بازارهای محلی آب نظام تنظیم مقررات داشته باشیم تا بر اساس آن تشکلهای آببران به نتیجه مطلوب برسد.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی اظهارداشت: تکمیل طرحهای نیمهتمام در بخش آب کشور نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. دائمی طرحهای نیمه تمام در صنعت آب را ۶۰۰ طرح عنوان کرده و اظهارداشت: تلاش وزارت نیرو مبنی بر متوقف کردن طرحهای جدید در حوزه آب و تکمیل طرحهای نیمهتمام قرار گرفته است.
وی از نصب ۵۷ هزار کنتور حجمی در سال جاری بر اساس طرح احیا و تعادلبخشی خبر داد و گفت: در حدود ۶۰۰ هزار چاه غیرمجاز در سراسر کشور وجود دارد که به دلیل استفاده و برداشت بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی کنترل شده، چرا که با نصب این کنتورهای حجمی بخش زیادی از برداشتها قانونی میشود.
دائمی اضافه کرد: در سال جاری پُر و مسلوب المنفعه شدن ۲۰ هزار چاه غیر مجاز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته که برای انجام این امر با تنشهای بسیار بزرگی روبرو هستیم. بر اساس اعتبارات طرحهای جاری و تملک دارایی و تصویب دولت قرار است که هزینهای به منظور فرهنگ سازی و توسعه اطلاع رسانی در مدیریت منابع آبی و بهرهوری اختصاص داده شود تا بتوان اصول اقتصاد مقاومتی تصویب شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز به سرانجام برسانیم.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی با بیان اینکه میزان بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر بوده تصریح کرد: متوسط بارندگی کشور قبل از سالهای خشکسالی ۲۵۰ میلیمتر گزارش شده که در ۱۵ سال اخیر این میزان به دلایل متعددی به ۲۳۲ میلیمتر کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: حجم جریانهای سطحی در مقایسه با سال گذشته روند بهتری داشته است، به نحوی که تا اواسط خرداد سال جاری، ۴۶ میلیارد مترمکعب جریان آب سطحی داشتهایم، که این میزان در متوسط بلند مدت ۶۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.
دائمی با بیان اینکه میزان بارندگی کشور به حد نرمال نزدیک شده است تاکید کرد: با این وجود توازن این حجم بارندگی در کل کشور یکسان نبوده و در حوضههایی مانند زایندهرود، فارس، بوشهر و هرمزگان مشکلات بحران آب همچنان به قوت خود باقی است و با توجه به خشکسالیهای پی در پی برای رسیدن به شرایط عادی باید چند سال متوالی بارندگیهای نرمال داشته باشیم و به این علت همچنان مدیریت مصرف باید در کلانشهرها اعمال شود.
وی، تعداد طرحهای نیمه تمام در صنعت آب را ۶۰۰ طرح عنوان و تصریح کرد: تکمیل این طرحها نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و تلاش وزارت نیرو مبنی بر متوقف کردن طرحهای جدید در حوزه آب قرار گرفته است.
دائمی گفت: بر اساس قانون به تازگی ظرفیتی ایجاد شده که این طرحهای نیمهتمام به بخشهای غیردولتی واگذار شود. وی پیرامون بازارهای محلی آب عنوان کرد: در اینباره سیاست وزارت نیرو مطابق با قانون و مقرارت است و ممکن است که این موضوع با موافقت برخی از مجموعهها و نهادها روبرو نشده؛ اما بایستی در این زمینه نظام تنظیم مقررات داشته باشیم تا بر اساس آن تشکلهای آببران به نتیجه مطلوب برسد.
وی در خصوص انتقال آب از کشورهای همسایه خاطر نشان کرد: این مباحث هزینههای اقتصادی بالایی را به کشور تحمیل کرده و مادامی که بهرهوری درصنعت آب ایجاد نشده باشد، اساسا انتقال آب گرانقیمت از کشورهای دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی در خصوص انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی تاکید کرد: وزارت نیرو مخالفتی برای انتقال و استفاده از آبهای غیرمتعارف نداشته و با وجود داشتن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد مترمکعب آب در دریای خزر میتوان با مطالعات همه جانبه و با رعایت پیش شرطهای قانونی این اقدام را به ثمر رساند.
دائمی خاطرنشان کرد: این طرح برای اجرایی شدن نیازمند دریافت مجوز از سازمان محیط زیست بوده که همچنان در حالت تعلیق قرار گرفته و در صورت اخذ مجوز و توجیه اقتصادی میتوان این اقدام را انجام داد.
