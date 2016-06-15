خبرگزاری مهر، گروه استانها: اسما محمودی – استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت مرزهای شرقی کشور و استان سیستان و بلوچستان همیشه مورداستفاده قاچقاچیان قرارگرفته است تا بتوانند از راههای این استان مواد مخدر را به سمت استانهای مرکزی منتقل کنند.
بیشترین میزان کشف مواد مخدر در کشور به استان کرمان اختصاص دارد اما درزمینهٔ مصرف مواد مخدر کرمان استان دهم کشور است.
این در حالی است قاچاقچیان تمام استانهای کشور را هدف خود قرار دادهاند که در کنار سودآوری بیشازپیش سلامت جامعه و توان نیروهای جوان کشور را نیز از بین ببرند.
بعد از انتشار خبرهایی در خصوص وجود کراک و مواد مخدر خطرناک در تنباکوهای خانگی برای ضربه زدن بهسلامت مصرفکنندگان حالا قاچاقچیان مواد مخدر سنتی ازجمله تریاک را برای افزایش وزن و صدمه به سلامت مصرفکنندگان به سرب آلوده میکنند.
از سوی دیگر طی سالهای اخیر باوجود تمام شعارهایی که داده میشود در نوار مرزی ایران با برخی کشورهای شرقی قاچاق چیان اقدام به راهاندازی گسترده لابراتوارهای مختلف مواد مخدر صنعتی و روانگردان کردهاند و باقیمت بسیار اندک این مواد را وارد کشور میکنند و به سهولت در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند.
درحالیکه طی سالهای اخیر گرایش مصرفکنندگان به دلیل قیمت اندک مواد مخدر صنعتی و راحتی مصرف به سمت این مواد بیشتر شده است اما قاچاقچیان با وجود قیمت بسیار بالای مواد مخدر سنتی ترجیح میدهند روی معتادان این مواد نیز برنامهریزی کنند و آنها را یک گام بلند به سمت مرگ سوق دهند و این کار با اضافه کردن سرب به تریاک انجام می شود.
طی ماههای اخیر میزان مراجعه معتادان به مواد مخدر سنتی به بیمارستانها به دلیل افزایش قابلتوجه سرب در خون افزایشیافته است.
رئیس مرکز بهداشت جیرفت شب گذشته در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر جنوب کرمان گفت: متأسفانه در حال حاضر شاهد مسمومیت شدید ناشی از اضافه کردن سرب در مواد مخدر سنتی هستیم بهگونهای که موجب مراجعه بسیار زیاد افراد معتاد به بیمارستانها شده است و پزشکان در تنگنا قرار بگیرند.
افزایش موارد بستری به دلیل مسمومیت استفاده مواد مخدر سنتی
به گفته محمدرضا مشایخی بیش از ۷۰ درصد افراد در زندان مواد مصرف میکنند و ۸۰ درصد خانوادههای زندانی نیز یک نفر از اعضای خانوادهشان گرفتار اعتیاد هستند.
وی گفت: سوداگران مرگ بهمنظور افزایش وزن تریاک اقدام به افزودن سرب به این ماده مخدرمی کنند که سلامت افراد را بهشدت به خطرمی اندازد.
گزارشها همچنین حکایت از تداوم مسمومیتهای شدید ناشی از سرب دارد و شایعات و اخباری که در این خصوص در گروههای مجازی پخش میشود بر نگرانیها میافزاید.
سرب باعث افزایش وزن مواد مخدر می شود
مسئول کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: قاچاقچیان برای سودجویی بیشتر اقدام به قاطی کردن سرب در مواد مخدر سنتی بهویژه تریاک میکنند زیرا سرب باعث افزایش وزن این مواد میشود.
حمیدرضا اسماعیلی افزود: سرب مادهای بهشدت خطرناک است که در کوتاهمدت موجب بروز مسمومیت شدید و در درازمدت سرطانزا است.
وی افزود: البته وجود سرب در مواد مخدر مربوط بهروزهای اخیر نیست بلکه درگذشته هم وجود داشته است و افزایش درصد سرب در این مواد خطرآفرینتر از گذشته شده است.
وی تنها راه تشخیص سرب در تریاک را آزمایشهای تخصصی دانست و افزود: استفاده از مواد مخدر سنتی بهشدت سلامت این قشر را با خطر بیشتری مواجه میکند.
اسماعیلی افزود: طی روزهای اخیر میزان سرب موجود در تریاک افزایشیافته است و مسمومیتها افزایشیافته است.
وی درد شدید در شکم، یبوست و عدم تعادل را مهمترین نشانههای مسمومیت سرب دانست و گفت: بعد از آزمایش از افرادی که با این عوارض به بیمارستانها مراجعه کردهاند دریافتیم میزان سرب در خون افراد به شدت بالا است.
علائم گوارشی، دلدرد و یبوست، ضعف شدید اندام تحتانی- فوقانی از مهمترین عوارض این مسمومیت است و در آزمایشها، کمخونی، لکوسیتوز، افزایش مختصر آنزیمهای کبدی از مهمترین خصوصیات بیماران است.
افزایش قاچاق مواد مخدر صنعتی و مسمومیت مواد مخدر سنتی
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر ضمن هشدار به معتادان از آنها خواست از طرحهای ترک اعتیاد استقبال کنند و از مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی که به بدن مصرفکنندهها ضرر قابلتوجه وارد میکنند خودداری کنند.
سردار رضا بنی اسدی گفت: متأسفانه در خصوص مصرف مواد مخدر صنعتی نیز شاهد رشد هستیم و این درحالی است که این مواد بهشدت فرد مصرفکننده را تحت تأثیر قرار میدهد و سیستم عصبی وی را از بین میبرد.
وی ادامه داد: همچنین در مصرف مواد مخدر روانگردان شاهد رشد هستیم و حتی آمپولهای روانگردان نیز افزایشیافته است.
وی از خانوادهها خواست با کنترل فرزندان خود امکان آلوده شدن آنها به مواد مخدر را کاهش دهند.
رئیس پلیس کرمان گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین مأموریتهای نیروی انتظامی در استان کرمان است و در این خصوص مردم کرمان صدها شهید را تقدیم جامعه کردهاند اما سود جویان همیشه در کمین افراد سادهلوح هستند و هرروز با تغییر شکل مواد مخدر سعی میکنند افراد جدید را به دام بیندازند.
وی وجود سرب در تریاک را نیز از نمونههای جدید سوءاستفاده قاچاقچیان از این بازار مکاره دانست و افزود: از معتادان میخواهیم بهشدت از مصرف اینگونه مواد خودداری کنند و با ترک مواد مخدر زمینه سوءاستفاده را از بین ببرند.
باوجود اجرای طرحهای متعدد مبارزه با خردهفروشی، مقابله با باندهای مواد مخدر، پاکسازی مناطق آلوده و کارهای فرهنگی اما مهمترین عامل در جلوگیری از آسیب به جامعه هوشیاری مردم و جلوگیری از مصرف اینگونه مواد است.
