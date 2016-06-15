اجرای طرح جامع مدیریت پسماند از بهشهر تا تنکابن

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرح جامع مدیریت پسماند استان را به ۹ منطقه تقسیم کردیم که در این روش از ابتدای جمعآوری زبالهها تا دفع نهایی مدیریت صورت میگیرد.
مهردادی ادامه داد: نخستین کارخانه کمپوست زباله شرق مازندران همزمان با بیست و سومین سفر رئیس جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید در شهرستان بهشهر به بهره برداری رسید.
وی در ادامه به احداث نیروگاه زبالهسوز هم اشاره کرد و گفت: تاکنون برای احداث این نیروگاه ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و به دنبال جذب و تزریق اعتبارات جدیدی هستیم و خوشبختانه قول تخصیص اعتبار هم از سوی استاندار دادهشده است و اگر این نیروگاه راهاندازی مشکل پسماند و زباله مرکز مازندران حل خواهد شد.
مدیرکل محیطزیست مازندران، درباره موضوع پسماند شهرستان قائمشهر، گفت: در راستای حل مشکل پسماند و احداث کارخانه کمپوست این شهرستان مسئله مهمی وجود داشت که در حال پیگیری آن هستیم.
مهردادی، در موضوع ساماندهی پسماند شهرستان بابل هم، اظهار کرد: در این شهرستان، روند احداث کارخانه کمپوست روبهجلو است و موضوع ساماندهی شیرابهها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی، به موضوع دفن زباله در شهرستان نور و بحرانی که ایجادشده بود اشاره کرد و گفت: بهصورت ناجوانمردانهای زبالهها در دل جنگل دپو میشد و برای ساماندهی و بهبود سایت دفن زباله در این شهرستان، اعتباراتی تخصیص یافت که متأسفانه شهرداری اعتبارات تزریقی را در جای دیگر هزینه کرد.
مدیرکل محیطزیست استان مازندران، با اشاره به اینکه خانم ابتکار بهعنوان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، پیگیر موضوع احداث کارخانه کمپوست در مناطق ۹ گانه استان است، تصریح کرد: محیطزیست استان مازندران باید هرماه گزارش پیشرفت ساماندهی پسماند استان را به خانم ابتکار ارائه کند.
مهردادی، درباره، احداث کارخانه زبالهسوز نوشهر و چالوس، بیان کرد: اعتباری بالغبر ۲۳ میلیارد تومان در این بحث جذبشده است که امیدواریم با راهاندازی این نیروگاه، مشکل زباله نوشهر، چالوس و حومه حل شود.
فراخوان طرح پاکسازی عمومی در استانهای شمالی
وی، احداث کارخانه کمپوست در شهرستان تنکابن را نیز از دیگر اقدامات حل موضوع پسماند در مناطق ۹ گانه طرح مدیریت جامع پسماند استان، عنوان کرد و افزود: از سوی دفتر مقام معظم رهبری حمایتهای خوبی در این بخش شده است و امیدواریم، بتوانیم با راهاندازی کارخانه کمپوست تنکابن مشکل زباله و پسماند این شهرستان را مرتفع کنیم.
این مسئول، اظهار کرد: در طی یک فراخوان عمومی که به کلیه استانهای شمالی، داده شد است مقرر شد، ۲۴ تیرماه سال جاری پاکسازی عمومی در مناطق شهری، جنگلی، جادهها و ... منتهی به مازندران صورت گیرد و به دنبال این اقدام، اتفاق زیبایی در مازندران رقم بزنیم.
