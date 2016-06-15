اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح۱۵ هزار هکتار از مزارع کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی امروز چهارشنبه در دیدار کشاورزان نمونه استان با آیت‌الله علما که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی انجام شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط امسال و بارندگی‌های فراوان انتظار می‌رود جایگاه کشوری استان کرمانشاه در تولید محصولات کشاورزی از رده ششم به چهارم ارتقا یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با آفت و علف‌ هرز گفت: در سال جاری مقابله با علف هرز در سطح ٤٣٠ هزار هکتار از مزارع استان انجام شد، همچنین ١٧هزار هکتار برای مقابله با بیماری زنگ زرد نیز آماده شده است.

وی از اشتغالزایی برای ۴۸۰۰ نفر در استان کرمانشاه طی سال گذشته خبر داد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی این میزان اشتغالزایی را ایجاد نموده است و امیدواریم توفیقات بیشتری حاصل شود.

شهبازی از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی استان برای امسال صدور کارت هوشمند برای کشاورزان است.

وی در تشریح دیگر برنامه‌ها افزود: أخذ برند سالم برای محصولات کشاورزی، کاهش استفاده از کود و سموم شیمیایی طی برنامه‌ای ۵ ساله برای حفظ سلامتی مصرف کنندگان از دیگر برنامه‌های ما است.