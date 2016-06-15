به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیوضی فرماندار رامشیر ظهر چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان بر ضرورت ساماندهی توزیع کنندگان آب شرب در شهرستان و توجه ویژه شهرداری به نظافت عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از شیوع بیماری، دستگاه‌های متولی این شهرستان باید با برگزاری جلسات مشترک بر توزیع کنندگان آب شیرین، کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به درج گزارشی در یکی از سایت های محلی مبنی بر افزایش قلیان کده ها در شهرستان گفت: خوشبختانه با همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی اقدامات خوبی در خصوص جمع آوری قلیان کده ها صورت گرفته است و در مقایسه با دیگر شهرستان ها، رامشیر وضعیت مطلوب تری دارد.

فرماندار رامشیر افزود: برخورد سلبی با عرضه قلیان به تنهایی کافی نیست و برای اینکه جوانان را از مصرف قلیان دور کنیم نیاز به فرهنگ سازی داریم.

فیوضی ادامه داد: ضرورت دارد دستگاه های فرهنگی در این زمینه بیش از پیش وارد عمل شوند و با برنامه ریزی مناسب برای متنوع تر و پربارترکردن اوقات فراغت جوانان گام بردارند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه، سایر اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان بر اقدام عملی و مؤثر در ارتقای سطح سلامت شهروندان تاکید شد.