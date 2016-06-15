قاتل جاده کالوس اعدام شد/۲۵سال حبس برای همسر مقتول

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کرمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قاتل در ماه مبارک رمضان در سال گذشته عموی خود را در جاده کالوس به قتل رسانده بود.

وی بیان داشت: این فرد در صبح روز ۱۲ تیرماه سال گذشته عموی خود را به قتل رساند و سپس وی را در خودروی خود به آتش کشاند.

کرمی تصریح کرد: این قاتل با همدستی همسر مقتول، وی را با داروی خواب آور بیهوش کرده و برای اجرای نقشه قتل به جاده ای خارج از شهر می برند.

وی افزود: سپس قاتل خودرو را با همکاری همسر مقتول آتش می زند.

کرمی اظهار داشت: این قاتل صبح امروز به دار مجازات آویخته شد و همسر مقتول نیز به ۲۵ سال حبس محکوم شد.