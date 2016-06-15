  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

بازارچه دائمی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

بازارچه دائمی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

شهرکرد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی با اشاره به اهمیت صنایع دستی در استان، افزود: ایجاد بازارچه دائمی خاص صنایع دستی یکی از برنامه های حمایتی از هنرمندان است که برای راه اندازی این بازارچه پنج هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است.

بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه با راه اندازی این بازارچه علاوه بر معرفی صنایع دستی استان و همچنین بازاریابی این صنعت زمینه اشتغال ۴۰ صنعتگر به صورت مستقیم فراهم می شود، گفت : صنایع دستی استان از جمله خاتم، نمد، فرش و ملیلیه دوزی سهم مطلوبی از صادرات را به خود اختصاص می دهد که با اختصاص اعتبارات حمایتی و همچنین افزایش بازاریابی می توان از این طریق نیز زمینه اشتغال و توسعه بیشتر را برای استان فراهم کرد.

کد مطلب 3687055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها