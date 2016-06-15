بازارچه دائمی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی با اشاره به اهمیت صنایع دستی در استان، افزود: ایجاد بازارچه دائمی خاص صنایع دستی یکی از برنامه های حمایتی از هنرمندان است که برای راه اندازی این بازارچه پنج هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است.

بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه با راه اندازی این بازارچه علاوه بر معرفی صنایع دستی استان و همچنین بازاریابی این صنعت زمینه اشتغال ۴۰ صنعتگر به صورت مستقیم فراهم می شود، گفت : صنایع دستی استان از جمله خاتم، نمد، فرش و ملیلیه دوزی سهم مطلوبی از صادرات را به خود اختصاص می دهد که با اختصاص اعتبارات حمایتی و همچنین افزایش بازاریابی می توان از این طریق نیز زمینه اشتغال و توسعه بیشتر را برای استان فراهم کرد.