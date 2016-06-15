۲۹ هزار بیکار در مراکز کاریابی چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، سید عباس جزایری با اشاره به اینکه ۲۹ هزار و ۸۲۰ بیکار و جوینده کار در مراکز کاریابی چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند، اظهار داشت: از این تعداد هفت هزار و ۸۰۴ نفر زن و ۲۲ هزار و ۱۶ نفر مرد هستند.

وی بیان کرد: تعداد جویندگان کار دانشگاهی ثبت‌نام شده در مراکز کاریابی ۱۱ هزار و ۸۱۴ نفر است که از این تعداد چهار هزار و ۹۵۰ نفر زن و شش هزار و ۸۶۴ مرد هستند.

جزایری افزود: با عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش اشتغال می‌توان میزان بیکاری را به طور چشمگیری کاهش داد.