۲۹ هزار بیکار در مراکز کاریابی چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، سید عباس جزایری با اشاره به اینکه ۲۹ هزار و ۸۲۰ بیکار و جوینده کار در مراکز کاریابی چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند، اظهار داشت: از این تعداد هفت هزار و ۸۰۴ نفر زن و ۲۲ هزار و ۱۶ نفر مرد هستند.
وی بیان کرد: تعداد جویندگان کار دانشگاهی ثبتنام شده در مراکز کاریابی ۱۱ هزار و ۸۱۴ نفر است که از این تعداد چهار هزار و ۹۵۰ نفر زن و شش هزار و ۸۶۴ مرد هستند.
جزایری افزود: با عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش اشتغال میتوان میزان بیکاری را به طور چشمگیری کاهش داد.
