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۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

فردا برگزار می شود؛

دیدار هیئت های حماس و فتح در پایتخت قطر

دیدار هیئت های حماس و فتح در پایتخت قطر

هیئت های فتح و حماس فردا پنجشنبه در پایتخت قطر با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا چالش های پیش روی فلسطین را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، واصل ابویوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد: فردا قرار است هیئت های حماس و فتح در دوحه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

وی افزود: محورهای دیدارهای این دو، موضوعات و چالشهای مربوط به آشتی ملی و دودستگی هاست.

ابویوسف تاکید کرد: هیئت های فتح و حماس از مصر به قطر حرکت کرده اند تا سومین نشست گفتگو درباره چگونگی برون رفت از چالش های موجود به برنامه سیاسی دولت وحدت ملی و موضوع کارمندان در نوار غزه را فردا پنجشنبه برگزار کنند.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین افزود: این دور از گفتگوها بسیار مهم است زیرا در شرایطی که چالش های و مخاطرات زیادی فلسطین را تهدید می کند برگزار می شود و اینکه جبهه داخلی اسرائیل بر دامنه اقدامات علیه ملت فلسطین افزوده است.از سویی شرایط منطقه ای نیز بحرانی است.

کد مطلب 3687098

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