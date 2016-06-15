دیدار هیئت های حماس و فتح در پایتخت قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، واصل ابویوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد: فردا قرار است هیئت های حماس و فتح در دوحه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

وی افزود: محورهای دیدارهای این دو، موضوعات و چالشهای مربوط به آشتی ملی و دودستگی هاست.

ابویوسف تاکید کرد: هیئت های فتح و حماس از مصر به قطر حرکت کرده اند تا سومین نشست گفتگو درباره چگونگی برون رفت از چالش های موجود به برنامه سیاسی دولت وحدت ملی و موضوع کارمندان در نوار غزه را فردا پنجشنبه برگزار کنند.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین افزود: این دور از گفتگوها بسیار مهم است زیرا در شرایطی که چالش های و مخاطرات زیادی فلسطین را تهدید می کند برگزار می شود و اینکه جبهه داخلی اسرائیل بر دامنه اقدامات علیه ملت فلسطین افزوده است.از سویی شرایط منطقه ای نیز بحرانی است.