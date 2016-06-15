۶۵ درصد شیشه کشور در استان قزوین تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت سرمایه گذاری از کشور چین ظهر چهارشنبه با علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین دیدار و گفتگو کردند.

علی پرزحمت در این نشست با با ارائه گزارشی از ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب در استان برای تولید انواع شیشه اظهار کرد: برخورداری استان قزوین از معادن سیلیس با خلوص بالا که مواد اولیه شیشه را دراختیار تولیدکنندگان قرار می دهد، این استان را به یکی از استانهای پیشتاز در زمینه تولید شیشه کشور تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: استان قزوین سالیانه با تولید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع شیشه، ۶۵ درصد از تولید کل شیشه کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به فعالیت ۲۵ واحد صنعتی کوچک و بزرگ تولیدکننده شیشه و مشتقات آن در این استان گفت : در حال حاضر استان قزوین با ۴ واحد تولید کننده شیشه دارویی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید ۱۰۰ درصد تولید انواع شیشه دارویی کشور را به خود اختصاص داده است.

چینی ها در استان قزوین کارخانه شیشه می سازند

در این دیدار پس از بحث و تبادل نظر بین رئیس سازمان صنعت، معدن و هیئت سرمایه گذاری کشور چین و بررسی موانع و راهکارهای موجود در خصوص نحوه همکاری و سرمایه گذاری این هیئت در استان قزوین، مقرر شد تا یک کارخانه تولید شیشه با سرمایه گذاری مستقیم چینی ها با استفاده از تکنولوژی روز در استان قزوین احداث شود.