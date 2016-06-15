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۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

ذرت، گندم، جو و دانه‌های روغنی به صورت تضمینی خریداری می شوند

ذرت، گندم، جو و دانه‌های روغنی به صورت تضمینی خریداری می شوند

یاسوج- مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: خرید تضمینی ذرت، گندم، جو و دانه‌های روغنی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاهوتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی ذرت و جوی تولیدی کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۸۵۰ تن جو از کشاورزان استان خریداری شود.

لاهوتی اظهار داشت: در این راستا محصول جوی کشاورزان استان در بازار بورس به فروش می‌رسد.

وی سطح زیر کشت جو در استان را ۲۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این مزان تولید جو در استان نیاز خود کشاورزان است و مازاد تولیدی برای فروش خارج از استان ندارد.

لاهوتی تصریح کرد: خرید تضمینی محصولات استراتژیک یکی از راههای حمایت از تولیدکنندگان است

کد مطلب 3687119

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