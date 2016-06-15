به گزارش خبرنگار مهر، علی لاهوتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی ذرت و جوی تولیدی کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.
وی بیان کرد: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری ۸۵۰ تن جو از کشاورزان استان خریداری شود.
لاهوتی اظهار داشت: در این راستا محصول جوی کشاورزان استان در بازار بورس به فروش میرسد.
وی سطح زیر کشت جو در استان را ۲۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این مزان تولید جو در استان نیاز خود کشاورزان است و مازاد تولیدی برای فروش خارج از استان ندارد.
لاهوتی تصریح کرد: خرید تضمینی محصولات استراتژیک یکی از راههای حمایت از تولیدکنندگان است
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